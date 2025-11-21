Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 14:24

На Украине заявили, что рассматривают мирный план Трампа

Умеров: мирный план Трампа обсуждался с американской делегацией

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Александр Рюмин/POOL/РИА Новости
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что провел встречу с американской делегацией по мирному плану президента США Дональда Трампа. В своем Telegram-канале он отметил, что Киев изучает каждое предложение.

Провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом. Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует свою позицию, — написал он.

Ранее сообщалось, что Умеров согласился на предложения США по урегулированию конфликта. Однако он дал положительный отклик не на все пункты плана американской администрации.

До этого сообщалось, что во время переговоров с Дрисколлом президент Украины Владимир Зеленский занял более уступчивую позицию по переговорам, подчеркнув, что главная задача — совместными усилиями сделать мир возможным. Дрисколл отметил, что если некоторые части плана не устраивают людей, то будет предпринята попытка найти компромисс.

США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца.

Украина
Рустем Умеров
Дональд Трамп
конфликты
