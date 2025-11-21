Легкий вариант крабового салата: хрустит и освежает

Крабовый салат без риса получается свежим, хрустящим и легким. В нем сохраняется узнаваемый вкус, но структура становится воздушнее. Для приготовления используют 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 150 г консервированной кукурузы, 2 ст. л. майонеза, немного соли и перца.

Крабовые палочки нарезают небольшими кубиками, яйца крошат ножом или натирают, огурец режут соломкой или кубиками — как нравится. Все ингредиенты соединяют с кукурузой, добавляют майонез, немного соли и перца. Салат аккуратно перемешивают и дают ему настояться 10–15 минут в холодильнике, чтобы вкус стал гармоничнее.

В итоге получается сочная, легкая и универсальная закуска, которая подходит и к праздничному столу, и для быстрого ужина. Благодаря отсутствию риса структура крабового салата остается более свежей и хрустящей, а вкус — ярким и нежным.

