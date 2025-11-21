«Масштабные уступки Путину»: Мерц отменил все встречи ради Зеленского Мерц отменил все встречи ради разговора с Зеленским по мирному плану Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил свою пятничную повестку, чтобы провести срочный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами по поводу плана России и США завершения конфликта на Украине, который предполагает масштабные уступки Владимиру Путину, – сказано в материале.

Ранее полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне СВО.

Между тем США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.