Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:13

«Масштабные уступки Путину»: Мерц отменил все встречи ради Зеленского

Мерц отменил все встречи ради разговора с Зеленским по мирному плану Трампа

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил все запланированные на пятницу, 21 ноября, мероприятия, передает Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, это связано со срочной телефонной конференцией с президентом Украины Владимиром Зеленским касательно мирного плана США, предполагающего «масштабные уступки» российскому лидеру Владимиру Путину.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил свою пятничную повестку, чтобы провести срочный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами по поводу плана России и США завершения конфликта на Украине, который предполагает масштабные уступки Владимиру Путину, – сказано в материале.

Ранее полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне СВО.

Между тем США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.

Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Дональд Трамп
США
переговоры
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
У семьи экс-начальника ИФНС в Ростове нашли имущество на 100 млн рублей
Житель Пензы получил четыре года за интимную переписку с девочкой
Глава РТС объяснил, как формируется статистика цен на бензин
Бомж с «Оскаром»: как живет Кевин Спейси после секс-скандала и «отмены»
В ГД оценили вероятность краха правительства Зеленского
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.