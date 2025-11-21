«Масштабные уступки Путину»: Мерц отменил все встречи ради Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил все запланированные на пятницу, 21 ноября, мероприятия, передает Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, это связано со срочной телефонной конференцией с президентом Украины Владимиром Зеленским касательно мирного плана США, предполагающего «масштабные уступки» российскому лидеру Владимиру Путину.
Ранее полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне СВО.
Между тем США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.