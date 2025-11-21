Жертва обвиняемого в убийствах нянь в Подмосковье вела блог о жизни с ним

Пропавшая жертва обвиняемого в серии убийств в Подмосковье Дмитрия Артамошина вела свой Telegram-канал, где публиковала детали их отношений, сообщил Telegram-канал «112». В день исчезновения девушка разместила пост с мрачным текстом.

Вначале ты чего-то ждешь. Очень долго. А потом приходит чувство «спасибо, не надо», — говорится в ее последней публикации.

В блоге Марии В. были фото из машины Артамошина и снимки цветов, предположительно, подаренных им. Указано, что подписи на кадрах совпадают с подписями на фото из телефона самого обвиняемого.

Предполагается, что девушка могла быть с подозреваемым в ее пропаже в сложных отношениях, однако официальные выводы следователей пока не озвучены. Правоохранители продолжают поиски Марии и других пропавших, связанных с делом о серии убийств.

Ранее сообщалось, что девятилетний сын подозреваемого в убийстве девушек из Богородского округа был свидетелем насилия над жертвами. Отец принуждал его наблюдать за истязаниями. Состояние ребенка оценивается как тяжелое: он испытывает сильный страх, а медицинское обследование выявило наличие у него телесных повреждений и шрамов.