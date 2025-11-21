Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:35

Жертва обвиняемого в убийствах нянь в Подмосковье вела блог о жизни с ним

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пропавшая жертва обвиняемого в серии убийств в Подмосковье Дмитрия Артамошина вела свой Telegram-канал, где публиковала детали их отношений, сообщил Telegram-канал «112». В день исчезновения девушка разместила пост с мрачным текстом.

Вначале ты чего-то ждешь. Очень долго. А потом приходит чувство «спасибо, не надо», — говорится в ее последней публикации.

В блоге Марии В. были фото из машины Артамошина и снимки цветов, предположительно, подаренных им. Указано, что подписи на кадрах совпадают с подписями на фото из телефона самого обвиняемого.

Предполагается, что девушка могла быть с подозреваемым в ее пропаже в сложных отношениях, однако официальные выводы следователей пока не озвучены. Правоохранители продолжают поиски Марии и других пропавших, связанных с делом о серии убийств.

Ранее сообщалось, что девятилетний сын подозреваемого в убийстве девушек из Богородского округа был свидетелем насилия над жертвами. Отец принуждал его наблюдать за истязаниями. Состояние ребенка оценивается как тяжелое: он испытывает сильный страх, а медицинское обследование выявило наличие у него телесных повреждений и шрамов.

убийства
Подмосковье
девушки
Telegram
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финконсультант дал советы, как сэкономить на покупке рыбы
В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.