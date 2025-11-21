Великобритания станет нацией преступников, если предпримет попытки сорвать мирные планы по урегулированию украинского конфликта, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, у англичан исторически сформировался комплекс неполноценности, от которого они не смогли избавиться.

У английских островитян всегда был комплекс неполноценности, от которого они, видимо, до сих пор не смогли избавиться. Не надо забывать наше выражение, которое со временем стало всемирно известным: «Англичанка гадит». То есть уже не один десяток лет Британия враждебно настроена против РФ. Англичанам надо напомнить, чем закончился Нюрнбергский процесс. Сейчас Лондон должен понимать, что если мы с США начнем реализовывать все [мирные соглашения по Украине], о которых договаривались в Анкоридже, то если будут мешать, рискуют записать себя в нацию преступников, — пояснил Колесник.

Он добавил, что идея обучения украинских солдат английскими военными, не имеющими опыта в крупных сражениях, представляет собой непонятную пиар-историю. По словам депутата, если британские наемники доберутся до Украины, их будет ждать печальный итог — они уже больше не вернутся живыми на родину.

Заявления Лондона об отправке войск на Украину — это, конечно, какая-то фантасмагория. Когда английский солдат, не воевавший и не имеющий опыта в крупных сражениях, поедет обучать на поле боя украинцев. Это какая-то непонятная история. Я думаю, что здесь больше пиара. Если вдруг они даже доедут, или может уже доехали, они там и останутся. Но может их и вернут обратно родственникам, если прах будет найден, — резюмировал Колесник.

Ранее глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что Лондон разработал план отправки войск на Украину для поддержки Киева после завершения боевых действий. По его словам, британские военные провели разведку на территории Украины и знают, какие подразделения будут задействованы, как их развернуть и какие задачи они будут выполнять.