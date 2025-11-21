Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте

Житель Великобритании Эдвард Барлоу обнаружил подлинную гравюру Рембрандта во время разбора вещей своего покойного отца. В интервью The Guardian он уточнил, что ценная находка была сделана в прошлом году при подготовке к продаже родительского дома в Норфолке после переезда семьи в Кембридж.

Барлоу рассказал, что его отец Алан, бывший театральный художник и монах-бенедиктинец, всю жизнь собирал произведения искусства. Долгое время сын не решался проводить инвентаризацию в отцовской мастерской, поскольку каждое посещение вызывало у него сильные переживания.

При разборе содержимого старинных викторианских комодов он нашел папку со множеством графических работ. Среди них оказалась небольшая потускневшая гравюра размером 24х21 см, изображавшая мужчину в меховой мантии с весами и мальчика с мешком золота. Барлоу сразу узнал характерный стиль голландского художника Рембрандта.

Найденный оттиск оказался подготовительным эскизом к знаменитому офорту мастера «Взвешиватель золота» 1639 года, что подтвердили эксперты аукционного дома Cheffins. Специалисты идентифицировали уникальный водяной знак в виде страсбургской лилии и авторские пометки, сделанные черным мелом вокруг фигуры главного сборщика налогов Яна Эйтенбогерта.

Лот будет выставлен на торги 3 декабря с предварительной оценкой от 10 до 20 тыс. фунтов стерлингов (1–2,1 млн рублей). Мужчина планирует разделить вырученную сумму с сестрой поровну и приобрести на эти средства произведения современных авторов.

По словам Барлоу, эта неожиданная находка помогла ему переосмыслить процесс расставания с семейным гнездом. Он воспринял обнаружение редкой гравюры как символический прощальный дар от отца, который был страстным поклонником творчества великого художника.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал обеспечить возвращение драгоценностей, похищенных в результате ограбления Лувра. Глава республики заявил о планах полного пересмотра системы безопасности музея. Эти меры станут частью масштабного проекта по реконструкции Лувра.