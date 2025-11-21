Эндокринолог перечислила главные признаки редкой формы диабета

Частое мочеиспускание, жажда, усталость и потеря веса могут указывать на развитие латентного аутоиммунного диабета (LADA-диабета), заявила Lenta.ru эндокринолог Наталия Тананакина. Она отметила, что это редкое заболевание по механизму развития похоже на первый тип диабета, а по симптомам — на второй.

Указывать на заболевание могут такие симптомы, как усталость, жажда, частое мочеиспускание, незначительная потеря веса. На начальной стадии заболевания уровень глюкозы часто контролируемый, что маскирует болезнь. Однако со временем этот показатель становится нестабильным, — уточнила Тананакина.

Она предупредила, что без контроля эта болезнь чревата серьезными осложнениями. Среди возможных последствий врач выделила диабетическую ретинопатию и нефропатию, сердечно-сосудистые патологии и повреждения нервов.

Ранее эндокринолог Анна Кузнецова заявила, что основная причина развития диабета заключается не в употреблении сладостей, а в хроническом переедании и накоплении жира в области живота. По ее словам, болезнь зачастую провоцируют постоянный избыток калорий и нездоровый образ жизни.