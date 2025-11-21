Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 16:46

Чичваркин и Шендерович пополнили список экстремистов и террористов

Евгений Чичваркин Евгений Чичваркин Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Предприниматель Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в пятницу, 21 ноября, следует из базы данных службы. Также в реестр включили писателя Виктора Шендеровича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Кроме них, в соответствующий список также попали экс-депутат городского законодательного собрания Петербурга Максим Резник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Другим лицом, занесенным в перечень, стал экономист Сергей Алексашенко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее в список Росфинмониторинга попал экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Кроме того, меры коснулись бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают меры против врагов страны, которые они считают необходимыми. Так он ответил на вопрос об уголовном деле против Ходорковского и членов так называемого Антивоенного комитета.

