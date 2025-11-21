Названы две страны, которые могут стать участниками Единой лиги ВТБ Президент ЕЛ ВТБ Кущенко: в планах добавить команды из Белоруссии и Казахстана

Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в разговоре с «Чемпионатом» рассказал, что в ней могут появиться команды из Белоруссии и Казахстана. Он добавил, что на данный момент лига внимательно изучает зарубежные рынки.

Не забываем ни про какие рынки, важны и Казахстан, и Беларусь, они наши давние партнеры, играли в лиге много лет. Сейчас где-то законодательство изменилось, они не могут использовать некоторые опции при формировании состава, мы это учитываем. Пока они играют в молодежной лиге. С Беларусью то же самое, нужно разобраться со старыми историями, и ожидаем их вновь в высшем дивизионе, — заявил Кущенко.

Ранее Кущенко рассказал, что московский баскетбольный клуб «Руна» сильно подвел Единую лигу ВТБ из-за финансовых проблем команды. По его словам, все обещания руководства клуба обернулись долгами.

Ранее президент лиги сообщал, что ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» заняли первые три места в рейтинге бюджетов баскетбольных клубов России, а наименее доходной командой прошлого сезона оказался саратовский «Автодор».