«Извлекли урок»: ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ

25 октября состоялся центральный матч недели в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Во дворце спорта «Мегаспорт» встречались два лидера турнирной таблицы — московский ЦСКА принимал казанский УНИКС. Как завершилась встреча, история противостояния этих команд, что говорили тренеры после матча — в материале NEWS.ru.

История противостояния ЦСКА и УНИКСа

Неудивительно, насколько принципиальными встречами являются игры ЦСКА и УНИКСа. Это единственные коллективы, которые принимали участие в Единой лиге ВТБ с самого ее основания и встретились в дебютном для турнира финале в сезоне-2009/10 — тогда армейцы были сильнее со счетом 66:55. За всю историю команды встречались 124 раза. Большой перевес в личных противостояниях не должен удивлять: 96–28 в пользу армейцев, а в Единой лиге ВТБ — 37–13. На протяжении долгого времени ЦСКА является самой сильной командой в российском баскетболе, но в последние годы ближайшие соперники предпринимают серьезные попытки это изменить.

В прошлом сезоне казанцам удалось выиграть всего одну встречу из восьми — последнюю в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились на стадии 1/2 финала, и серия впервые завершилась всухую: ЦСКА одержал победу со счетом 4–0. К этому матчу УНИКС подошел без поражений в нынешнем регулярном сезоне. 6–0 на старте первенства, и казанцы постепенно приближались к клубному рекорду — 8–0 на старте сезона-2022/23, когда они выиграли трофей.

Антониус Кливленд (ЦСКА), Пэрис Ли (УНИКС) и Джален Рейнольдс (УНИКС) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Как завершилась встреча ЦСКА — УНИКС

Хозяева с самого старта захватили лидерство и держали соперника на расстоянии пары владений. УНИКС несколько раз выходил вперед во втором отрезке, но ключевым моментом стал конец второй четверти и начало третьей. Казанцы, реализовав бросок со средней дистанции, во второй раз повели в матче — 36:34. За оставшиеся 1:15 во второй четверти и 1:40 в начале третьей ЦСКА смог совершить рывок со счетом 19:2. Их преимущество достигло +15, а дальше игра шла отрезками. УНИКС однажды даже смог приблизиться на расстояние пяти очков, но затем снова армейцы вернули себе преимущество. ЦСКА выиграл все четыре четверти в несколько очков, что вылилось в итоговые 86:75 в его пользу.

Несмотря на поражение, команды остались на своих местах в турнирной таблице: УНИКС идет первым с результатом 6–1, а армейцы вторые — 5–1.

Что говорили тренеры после игры ЦСКА — УНИКС

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что ЦСКА смог выиграть благодаря жесткой и безошибочной игре. Он отметил, что соперник не позволял себе длинных и «плохих» отрезков.

«Мои поздравления ЦСКА. Они, как обычно, сыграли довольно жестко и без ошибок. Не позволяли себе длинных плохих отрезков — три-четыре минуты на стыке второй-третьей четвертей мы проиграли со счетом 2:19. [Нам] было тяжело вернуться», — сказал Перасович.

Специалист согласился с тем, что ЦСКА является неудобным соперником для казанского коллектива. Он пообещал, что УНИКС сделает все, чтобы изменить такой ход событий, и в будущем постарается исправиться.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис заявил, что после «обидного поражения» от сербской «Меги» команда извлекла урок, сделала правильные выводы и одержала важную победу. Он отметил, что УНИКС показывает потрясающий баскетбол на старте регулярного сезона.

Главный тренер Андреас Пистиолис (ЦСКА) и Антон Астапкович (ЦСКА) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«Сегодня была лучшая защита в сезоне, мы выиграли подбор. Ключевым отрезком стало начало третьей четверти. ЦСКА проще играть против топ-команд? Это правда. Мы выходим с лучшей мотивацией, нежели на аутсайдеров (единственное поражение на старте сезона ЦСКА потерпел от пермской „Пармы“. — NEWS.ru). Это наша проблема», — признался Пистиолис.

Защитник УНИКСа Пэрис Ли, который перешел в казанскую команду перед началом сезона, заявил, что ему нравится в Единой лиге ВТБ. В ходе общения с корреспондентом NEWS.ru баскетболист признался, что действительно наслаждается игрой в России.

«Мне нравится, что тренер верит в меня. Я могу показывать то, что умею. Играю свободно, делаю то, что получается. Поэтому я сильно наслаждаюсь игрой в России», — сказал Ли.

