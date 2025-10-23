Из нищеты фавел к футбольному олимпу: как жил легендарный бразилец Пеле

23 октября легендарному бразильскому нападающему Пеле могло бы исполниться 85 лет. Почему его считают королем футбола, когда он приезжал в СССР и Россию, что стало причиной его кончины — в материале NEWS.ru.

Как бразильский нападающий Пеле стал королем футбола

Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) родился 23 октября 1940 года в городе Трес-Корасойнс на востоке Бразилии. Его отец Жуан Рамос ду Насименту был футболистом. Он выступал за различные бразильские клубы под именем Дондиньо. Отец Пеле стал его первым тренером.

В 1956 году юный футболист попал на просмотр в знаменитый бразильский клуб «Сантос» и подписал профессиональный контракт. Пеле забил первый гол во взрослом футболе, когда ему было 15 лет.

С 1957 года вундеркинд регулярно играл в стартовом составе «Сантоса». Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба и выиграл с командой более 20 трофеев, в том числе два Кубка Либертадорес (1962, 1963), два Межконтинентальных кубка (1962, 1963) и Суперкубок межконтинентальных чемпионов (1968). В 1969 году на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро нападающий забил тысячный мяч в своей карьере.

Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира. В 1958 году на мундиале в Швеции в полуфинале он оформил хет-трик в ворота сборной Франции. В финале бразилец забил два мяча шведам. Зрителям особенно запомнился второй гол, установивший окончательный счет 5:2. Пеле перебросил мяч через защитника, получил от него удар шипами в бедро, не упал и с лета пробил в нижний угол.

Пеле на чемпионате мира 1958 года в Стокгольме Фото: imago sportfotodienst|/imago-images.de/Global Look Press

В финале ЧМ-1962 Бразилия обыграла Чехословакию со счетом 3:1.

Настоящей демонстрацией силы Пеле стал мундиаль 1970 года в Мексике. Та сборная Бразилии долгое время считалась сильнейшей командой за всю историю чемпионатов мира. Пеле был лидером коллектива. Мундиаль впервые не только транслировали в прямом эфире на весь мир, но еще и в цвете. Пеле, Ревилино и Жаирзиньо обыграли всех соперников, включая сборную Италии в финале со счетом 4:1.

Нападающий забил четыре мяча, в том числе головой в матче против «Скуадры Адзурры». На том турнире Бразилия выиграла все шесть матчей с общим счетом 19:7.

Пеле провел за сборную 92 матча и отличился 77 раз. По данным официального сайта ФИФА, нападающий забил 1281 гол в 1363 матчах. Эта статистика включает данные из значительного числа неофициальных поединков.

Какое наследие оставил бразильский нападающий Пеле

Несмотря на невысокий рост (172 см), Пеле считался самым быстрым футболистом мира. По технике обращения с мячом его сравнивали с аргентинцем Диего Марадоной.

В 1970-е Пеле был одним из самых популярных людей на планете. ФИФА признала бразильца лучшим футболистом XX века, а Международный олимпийский комитет — лучшим спортсменом столетия. Бразилец оставил большой след в истории спорта и жизни миллионов людей. Он прошел путь из нищеты до самых вершин, вдохновив целые поколения. Пеле активно участвовал в развитии футбола во всем мире. В 1994 году его назначили послом доброй воли ЮНЕСКО.

Когда бразильский нападающий Пеле приезжал в СССР и Россию

В 1965 году сборная Бразилии приехала в Москву, чтобы провести товарищеский матч с командой СССР. На стадионе «Лужники» собралось 102 тысячи человек. Бразилия выиграла со счетом 3:0, а Пеле забил два мяча.

Пеле после товарищеского матча с командой СССР на стадионе «Лужники», 1965 год Фото: Global Look Press

Экс-защитник сборной СССР и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев принимал участие в том матче.

«После поединка в „Лужниках“ был организован банкет в „Метрополе“, как это часто бывало после таких встреч. Перед этим мы общались в фойе. Я собрал автографы почти у всех бразильцев. Подошел и к Пеле, мы поздоровались за руку, поговорили, как смогли. Затем сели за стол, налили в рюмки водочку. Держал ее в руках и Пеле, но не помню, чтобы он пил. Улыбался, что-то говорил, но иностранными языками мы особо не владели, поэтому так и не узнали, о чем он рассказывал», — отметил Пономарев.

По его словам, бразилец ничем не выделялся на фоне других. Король футбола был со всеми на равных.

«Сразу стало ясно, что это скромный и порядочный человек. У меня тогда сложилось ощущение, что он даже не понимал, что является гением, выдающимся футболистом», — вспоминал Пономарев в разговоре с NEWS.ru.

Он назвал Пеле лучшим футболистов в истории.

«Марадона, Лионель Месси — уникальные, а Пеле — гениальный. В жизни он был таким же. Не обзаводился дорогущими автомобилями, не сорил деньгами. Он немало заработал благодаря своей игре, но потом вложил сбережения в производство кофе „Пеле“ и прогорел. Бразилец был вынужден в возрасте 35 лет отправиться в США, чтобы выступать за профессиональный клуб „Нью-Йорк Космос“. Там он получал полтора миллиона долларов в год. За два года поправил свои дела», — отметил Пономарев.

В июне 2018-го Пеле приезжал на открытие чемпионата мира по футболу в Москву. Он встретился с бывшими советскими футболистами, против которых выходил на поле более полувека назад. По словам Пономарева, Пеле прекрасно помнил события того поединка. Во время чемпионата мира в России он был прикован к инвалидной коляске.

Самые интересные факты о короле футбола Пеле

В раннем детстве Пеле мечтал стать не футболистом, а летчиком. Его мать, в отличие от отца, была категорически против занятий спортом. Она не смотрела матчи с участием сына из-за боязни, что соперники нанесут ему травму.

Пеле дважды пытался сбежать из академии «Сантоса» домой к родителям. Оба раза юный футболист ночью пытался пройти мимо охранников, но его останавливали. Позднее Пеле рассказывал, что если бы ему удалось сбежать, то, скорее всего, он бы не состоялся как футболист.

Бразильский футболист Пеле и президент РФ Владимир Путин (слева направо) перед началом матча группового этапа Кубка конфедераций FIFA 2017 Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Бразильца любили во всем мире. Во время товарищеского матча «Сантоса» в Колумбии судья удалил Пеле. Зрители выбежали на поле, чтобы побить рефери. Фанаты прогнали арбитра с газона, оскорбляя его нецензурными словами. Резервный судья вернул Пеле на поле, хотя к тому моменту бразилец успел принять душ.

У футболиста в детстве случались приступы лунатизма. Пеле объяснял это своей гиперактивностью. Один из одноклубников нападающего рассказывал, как однажды ночью бразилец вскочил с кровати посреди ночи, закричал «Гол!» и лег спать.

В начале 2000-х Пеле ехал в машине по Сан-Паулу. Когда автомобиль остановился на светофоре, на него напали двое грабителей с оружием. Первый наставил пистолет на водителя и потребовал открыть окно. Увидев, кто находится внутри, злоумышленники показали одобрительный жест, извинились и скрылись.

От чего умер король футбола Пеле

У Пеле был рак толстой кишки. 3 декабря 2022 года стало известно, что бразильцу больше не помогает химиотерапия и ему будут оказывать паллиативную помощь. На следующий день Пеле опубликовал пост в социальной сети, сказав, что продолжает бороться с онкологией.

«Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд и следую своему лечению, как обычно. Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую получил. Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас, наполняет меня энергией», — написал он.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в больнице Сан-Паулу в окружении близких. За считаные дни до его смерти в Сети появилась фотография, на которой дочь Кели Насименто обнимает отца. Тогда она сказала: «Еще одна ночь вместе, мы продолжаем бороться».

Сотни великих футболистов прошлого и настоящего, которые были лично знакомы с Пеле, выражали поддержку бразильцу в соцсетях на протяжении последних месяцев его жизни. Среди них — Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Неймар и Месси. Все голы сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре были посвящены сражавшемуся со смертью королю футбола.

Читайте также:

«Не зарплата, а пособие по старости». Что Роднина сказала о пенсии, реакция

«Я чуть не потерял яичко»: как живет теннисист Андрей Рублев

Брак с сыном Дружининой, депрессия, буллинг: как живет Екатерина Гамова