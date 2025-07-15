Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 11:06

Трамп назвал лучшего футболиста в истории

Трамп назвал Пеле лучшим футболистом в истории

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает бразильца Пеле лучшим футболистом в истории, сообщает DAZN. Американский лидер рассказал, что много лет назад ходил на матчи нападающего, который тогда выступал за «Нью-Йорк Космос».

Я ходил смотреть, как он играет, и он был великолепен. Возможно, я покажусь старомодным, но я бы сказал, что Пеле был более чем превосходен, — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома удивил журналистов, заявив о возможном указе, который изменит официальное название футбола в стране. Вместо привычного и исторически закрепившегося слова soccer Америка может начать использовать общепринятое в мире football.

Идея переименования, озвученная главой государства, направлена на приведение американской терминологии к международному стандарту. Обсуждая эту возможность в интервью, Трамп выразил уверенность в осуществимости замысла. Также Трамп присутствовал на награждении «Челси», который стал победителем Клубного чемпионата мира. В финале лондонцы разгромили «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0.

Дональд Трамп
США
футбол
Пеле
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик раскрыл, какой уголь выгодно производить в России
Россиянам дали совет, что делать при попытке вербовки СБУ
Названы продукты для продления жизни
«Пищать на весь мир»: раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками по жителям РФ
Минобороны России раскрыло нанесенный ВСУ за сутки урон
Молния ударила по Останкинской телебашне и попала на видео
Политсоветник назвал адресата речи Трампа о 50 днях на сделку
Американист оценил последствия пошлин Трампа против России
Магнитные бури сегодня, 15 июля: что завтра, перепады настроения, слабость
Свыше сотни беспилотников ВСУ перехватили над Россией
Названы две причины закрытия угольных предприятий в России
В Минобороны раскрыли успехи ВС России в ДНР
Суд отдал бренд «Пираты Карибского моря» российскому производителю рома
Умер осужденный по делу о ЧП в «Зимней вишне» пожарный
Euroclear увидел экспроприацию в замысле насчет активов России
Мэр одного города предложила свой вариант вместо строительства военных баз
В Вильнюсе отказались признавать россиян и белорусов победителями на забеге
Кафе на Урале приостановило работу после отравления будущих прокуроров
Военэксперт объяснил, откуда ВСУ запустили десяток дронов по Воронежу
Рубль резко полетел вниз? Каковы курсы валют 15 июля, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери
Россия

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.