Трамп назвал лучшего футболиста в истории

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает бразильца Пеле лучшим футболистом в истории, сообщает DAZN. Американский лидер рассказал, что много лет назад ходил на матчи нападающего, который тогда выступал за «Нью-Йорк Космос».

Я ходил смотреть, как он играет, и он был великолепен. Возможно, я покажусь старомодным, но я бы сказал, что Пеле был более чем превосходен, — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома удивил журналистов, заявив о возможном указе, который изменит официальное название футбола в стране. Вместо привычного и исторически закрепившегося слова soccer Америка может начать использовать общепринятое в мире football.

Идея переименования, озвученная главой государства, направлена на приведение американской терминологии к международному стандарту. Обсуждая эту возможность в интервью, Трамп выразил уверенность в осуществимости замысла. Также Трамп присутствовал на награждении «Челси», который стал победителем Клубного чемпионата мира. В финале лондонцы разгромили «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0.