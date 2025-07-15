Трамп задумал переименовать в США популярный вид спорта DAZN: Трамп планирует издать указ о переименование соккера в США на футбол

Президент США Дональд Трамп удивил журналистов британского спортивного телеканала DAZN, заявив о возможном указе, который изменит официальное название футбола в стране. Вместо привычного и исторически закрепившегося слова soccer Америка может начать использовать общепринятое в мире football.

Идея переименования, озвученная главой государства, направлена на приведение американской терминологии к международному стандарту. Обсуждая эту возможность в интервью, Трамп выразил уверенность в осуществимости замысла.

Я думаю, мы можем сделать это, — заявил американский президент.

Инициатива прозвучала на фоне недавнего крупного футбольного события. 13 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) завершился клубный чемпионат мира, где лондонский «Челси» одержал победу над парижским ПСЖ со счетом 3:0. Сам президент присутствовал на этом финальном матче и даже участвовал в церемонии награждения победителей. Возможно, именно атмосфера мирового футбольного праздника вдохновила его на мысль о смене названия, подчеркивающей единство с глобальным спортивным сообществом.