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15 июля 2025 в 02:30

Трамп задумал переименовать в США популярный вид спорта

DAZN: Трамп планирует издать указ о переименование соккера в США на футбол

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп удивил журналистов британского спортивного телеканала DAZN, заявив о возможном указе, который изменит официальное название футбола в стране. Вместо привычного и исторически закрепившегося слова soccer Америка может начать использовать общепринятое в мире football.

Идея переименования, озвученная главой государства, направлена на приведение американской терминологии к международному стандарту. Обсуждая эту возможность в интервью, Трамп выразил уверенность в осуществимости замысла.

Я думаю, мы можем сделать это, — заявил американский президент.

Инициатива прозвучала на фоне недавнего крупного футбольного события. 13 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) завершился клубный чемпионат мира, где лондонский «Челси» одержал победу над парижским ПСЖ со счетом 3:0. Сам президент присутствовал на этом финальном матче и даже участвовал в церемонии награждения победителей. Возможно, именно атмосфера мирового футбольного праздника вдохновила его на мысль о смене названия, подчеркивающей единство с глобальным спортивным сообществом.

Дональд Трамп
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