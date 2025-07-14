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14 июля 2025 в 06:15

Трамп вручил медаль российскому голкиперу ПСЖ

Трамп лично вручил медаль Сафонову после финала клубного ЧМ по футболу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский вратарь Матвей Сафонов, будучи запасным игроком ПСЖ в финале клубного чемпионата мира по футбол, получил серебряную медаль турнира, передает РИА Новости. Примечательно, что награду ему лично вручил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома повесил серебряную медаль на шею Сафонову и пожал ему руку. Затем Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино вручили победный трофей капитану «Челси» Рису Джеймсу.

Однако далее произошло нечто необычное. Вместо того чтобы покинуть пьедестал после вручения, как это принято среди официальных лиц, президент остался рядом с празднующими чемпионство футболистами «Челси». Эта заминка длилась несколько секунд, пока главе ФИФА не пришлось вмешаться. Инфантино отвел Трампа в заднюю часть сцены.

Английский «Челси» в финале клубного чемпионата мира — 2025 разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0. Российский голкипер ПСЖ Сафонов остался в запасе. Вратарь не провел ни одного матча на турнире. Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в сезоне 2024/25 россиянин провел за команду 17 игр в различных турнирах, пропустив в них 13 мячей и семь раз сохранив ворота в неприкосновенности.

США
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Дональд Трамп
Матвей Сафонов
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