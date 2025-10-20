«Я чуть не потерял яичко»: как живет теннисист Андрей Рублев

Андрею Рублеву исполнилось 28 лет. С кем встречается один из лучших российских теннисистов, сколько денег заработал за карьеру, что сказал о возможной смене спортивного гражданства, какую перенес операцию — в материале NEWS.ru.

Что известно о теннисисте Андрее Рублеве

Рублев родился 20 октября 1997 года в Москве. Его отец Андрей был профессиональным боксером, а сейчас занимается ресторанным бизнесом. Мать Марина Марьенко — тренер по теннису. Ранее она работала с Анной Курниковой, а сына привела в спорт, когда ему было три года. Сестра Анна-Арина Марьенко также занимается тренерской деятельностью и имеет разряд мастера спорта.

Первый серьезный успех пришел к Рублеву в 2012-м — в финале крупного юниорского турнира Orange Bowl он обыграл 15-летнего Томми Пола. В следующем году теннисист завоевал золотую медаль на юношеском чемпионате Европы. В 2014-м, выступая в юниорах, он дошел до 1/4 финала Australian Open в одиночном разряде, а также до решающего матча на Уимблдоне в паре со Стефаном Козловым, выиграл «Ролан Гаррос» вместе с Кареном Хачановым, взял бронзу на Олимпийских играх в Китае. Благодаря этим успехам он завершил год на первой строчке рейтинга и стал лучшим юниором в России.

Во взрослом туре Рублев выиграл 21 турнир ATP. Он также завоевал Кубок ATP и Кубок Дэвиса в 2021 году в составе национальной команды. За свою карьеру теннисист десять раз выходил в четвертьфиналы турниров Большого шлема. Его лучшим результатом в мировом рейтинге является пятая строчка. С августа 2023 по май 2025 года он тренировался под руководством испанцев Фернандо Висенте и Альберто Мартина Магрета. Новым наставником Рублева стал экс-первая ракетка мира Марат Сафин, которого теннисист в детстве считал своим кумиром.

Сколько зарабатывает теннисист Рублев

За свою карьеру Рублев заработал $30,5 млн (2,47 млрд рублей) призовых. До начала СВО теннисист сотрудничал с компаниями Nike и Wilson. С 2023 года спортсмен выступает в экипировке собственного бренда Rublo.

В 2021-м Рублев заключил спонсорские соглашения с американским производителем ракеток Head и модным итальянским брендом Bvlgari. В 2023 году теннисист начал сотрудничество со спортивным агентством Kosmos Management (входит в Kosmos Holding, который в 2017-м основал испанский футболист Жерар Пике. — NEWS.ru).

В 2022 году в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко Рублев заявил, что может сменить спортивное гражданство.

«Если нас везде забанят, на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это один из выходов из ситуации. Я выигрывал Олимпиаду в миксте (в 2021 году в паре с Анастасией Павлюченковой в Токио. — NEWS.ru). Хочется верить, что я еще сыграю на Играх», — говорил Рублев.

В какие скандалы попадал теннисист Рублев

Во время «Ролан Гаррос» в 2022 году после проигранного очка разгневанный Рублев ударил по мячу, который отскочил от щита и сбил кепку с сотрудника, находившегося на трибуне. Впоследствии теннисист извинился за поступок, но все равно получил штраф в размере $8000.

В 2023 году на шанхайском «Мастерсе» Рублев, уступая в финальном матче против поляка Хуберта Хуркача, подошел к трибуне, где сидели китайские фотографы, и накричал на них. Судья на вышке выписал россиянину предупреждение с формулировкой «за агрессивное поведение на корте».

В том же году во время одной из встреч Рублев не смог попасть по мячу, поскольку задел трос. Теннисист посчитал, что сопернику слишком везет, и нецензурно высказался, добавив на английском: «Как? Каждый раз!» Судья вынес россиянину предупреждение.

В 2024-м на турнире в Дубае в матче против представляющего Казахстан Александра Бублика Рублева дисквалифицировали за оскорбления в адрес судьи. В результате он потерял очки и призовые деньги. В том же году теннисист дважды разбивал себе ракеткой колено в кровь: в июле — в первом круге Уимблдона против Франсиско Комесаньи, а в октябре — после проигранного сета со счетом 5:2 в матче парижского «Мастерса» с аргентинцем Франсиско Черундоло.

На турнире в Бостаде Рублев накричал на судью на вышке. Подавая в одном из геймов в третьем сете, россиянин подумал, что его соперник прервал матч.

«Он остановил игру», — сказал Рублев, апеллируя к арбитру. Затем он обратился к сопернику — аргентинцу Агустину Тиранте: «Скажи мне, мы не будем переигрывать очко, ты остановил игру?»

Оппонент ответил, что не просил прерывать матч. Рублев иронично поблагодарил его за честность.

Как теннисисту Рублеву чуть не ампутировали яичко

В сентябре 2024 года Рублев перенес операцию. После матча на турнире в Стокгольме он рассказал, как ему едва не ампутировали яичко.

«Я не знаю, как об этом говорить — смешно или по-умному. Я чуть не потерял яичко. Мне очень повезло, так как врачи сказали, что в запасе было пять или шесть часов. Если бы начались проблемы с кровообращением, то его бы ампутировали. Почему-то я согласился поехать в больницу и проверить, так как чувствовал себя странно. Врачи провели осмотр и экстренно отправили на операцию. Так что с момента первых ощущений до операции прошло 3-4 часа. В итоге все хорошо, но перед наркозом я подписал бумаги о том, что разрешаю им ампутировать мне яйцо», — сказал Рублев на пресс-конференции.

С кем встречается теннисист Рублев

В 2014 году Рублев начал встречаться с Анастасией Хомутовой. В прошлом она была теннисисткой и выступала за Латвию. Хомутова имеет степень по психологии Открытого университета Каталонии. После окончания карьеры девушка сопровождает Рублева на турнирах. В 2020-м СМИ писали о расставании пары, однако теннисист опроверг эту информацию. Отвечая на вопрос журналистов об отсутствии совместных фотографий в соцсетях, он сказал: «Это только мое».

«Девушке приходится тяжелее всего, потому что со мной сложно. Моя жизнь заточена под теннис, и ей тоже все время приходится подстраиваться и от меня зависеть. Это очень сложно, я вообще всем девушкам спортсменов сочувствую», — сообщил Рублев в интервью журналу Tatler.

В мае 2025 года СМИ писали, что пара могла вступить в брак. Девушка упоминала фамилию теннисиста в соцсетях, а журналисты называли ее «миссис Рублева». Официального подтверждения информации о том, что влюбленные поженились, нет.

Как теннисист Рублев выступает в 2025 году

В начале 2025 года Рублев заявил, что после поражения на Уимблдоне-2024 находился в депрессии и испытывал тяжелое эмоциональное выгорание. При этом он отметил, что сумел найти фундамент, на котором строит новую психологическую устойчивость.

Сезон 2025 года стал для Рублева сложным, насыщенным и противоречивым. Теннисист взял несколько трофеев и столкнулся с чередой неудач.

В начале сезона Рублев одержал победу на турнире ATP-500 в Дохе, победив в финале британца Джека Дрейпера. Выступая в статусе чемпиона на Madrid Open, россиянин проиграл Бублику и вылетел в третьем круге. Летом на турнире в Гамбурге Рублев оказался слабее итальянца Флавио Коболли в финале. После этого поражения он опустился на 17-ю строчку в мировом рейтинге.

Важным событием для теннисиста стала смена тренера. Рублев отмечал, что надеется на долгосрочное сотрудничество с Сафиным, которое поможет ему справиться с эмоциональными трудностями и стабильностью в игре. Тем не менее на US Open он получил нелепый штраф в размере $3000 за нецензурную брань в адрес самого себя. Впоследствии Рублев поддержал Даниила Медведева, заявив, что у него «тоже не всегда получается сдержать эмоции».

