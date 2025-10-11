Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 06:00

Составлен список российских теннисистов, ругающихся и психующих на корте

Александр Бублик Александр Бублик Фото: Svcc/Keystone Press Agency/Global look press

Проявление бурных эмоций — нередкое явление для тенниса. Часто сдают нервы даже у самых лучших игроков. Как известные российские теннисисты выходили из себя, почему стал знаменит выступающий за Казахстан Александр Бублик — в материале NEWS.ru.

Александр Бублик

Александр Бублик стал известен во всем мире благодаря неординарным выходкам на корте и откровенным комментариям с использованием ненормативной лексики во время игр. Из-за взрывного характера теннисист стал героем социальных сетей. В феврале 2020 года он заявил, что ненавидит теннис и играет в него только ради денег.

«Я ненавижу теннис всем сердцем. Если честно, я вообще не вижу ничего позитивного в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только ради денег. Если бы денег не было, я бы тут же перестал играть в теннис», — сказал он.

В 2022 году теннисист нецензурно выругался во время матча с Энди Марреем в Штутгарте.

«Я не могу, ***, он будет ошибаться или нет? Я *** собак дырявых, которые этот корт строили», — выкрикивал Бублик.

В 2023 году теннисист распсиховался во время матча против Давида Гоффена.

«Потом мне еще будут говорить: „Тренируйся“. Тренироваться, чтобы в эту *** потом попадать?! Сука, я не знаю. Может, меня проклял кто-то — я *** его знает! Что это за *** вообще? Он во все линии попадает, у меня 3 мм в аут на брейк-пойнте. Я сижу на этих *** кортах по семь часов в день. Мне это надо?» — воскликнул Бублик.

По ходу матча против Синнера Бублик несколько раз заявил: «[Почему] итальянец занимает первое место в рейтинге ATP, а я, ***, нахожусь на 45-м месте, хотя играю лучше?»

В январе 2024 года во время четвертьфинала на турнире в Аделаиде против итальянца Лоренцо Музетти теннисист побежал за мячом, но не смог его достать и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Бублик похлопал одного из болельщиков в первом ряду по плечу, взял у него чипсы из пачки и съел их. В ответ мужчина рассмеялся.

Александр Бублик Александр Бублик Фото: Li Rui/XinHua/Global look press

Во время игр Бублик может выиграть очко ударом ручкой ракетки или выполнить подачу между ног. Он дважды отправлял играть бол-боев вместо себя. Впервые это произошло на турнире в Монте-Карло весной 2024 года. Александр предложил девочке исполнить подачу. Она пробила в сетку и отдала ракетку Бублику.

Аналогичная история произошла в феврале 2025 года на турнире в Монпелье. Бублик дал ракетку бол-бою и попросил поиграть за него. Мальчик выиграл очко на своей подаче.

«Я дал девочке поиграть на центральном корте в Монте-Карло. Она всю жизнь это помнить будет! Может, через 10 лет я ее увижу, она скажет: „Помнишь?“ А что? Меня там имели, на чем свет стоял. Я и подумал: какая разница? Зато столько людей радовалось, признали лучшим моментом грунтового сезона. Людям это понравилось. А я в какой-то степени артист», — заявил Бублик в интервью Вите Кравченко.

Даниил Медведев

В 2022 году один из лучших теннисистов России 16 недель находился на первой строчке рейтинга ATP, однако со временем его результаты пошли на спад. Последний турнир был выигран Медведевым аж в 2023-м. В конце августа 2025-го Даниил расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал более семи лет. В интервью YouTube-каналу «Больше!» спортсмен признался, что у него была паника из-за неудовлетворительных результатов. Сервара заявлял, что проблемы Медведева кроются только в его голове, и никто, кроме самого россиянина, не сможет исправить эту ситуацию.

С новым тренером результаты Даниила пока не спешат идти на подъем: он нередко проигрывает низкорейтинговым теннисистам — Адаму Уолтону из Австралии (77-й) и китайцу Ву Йибину (159-й). Медведев часто ведет себя на корте вызывающе, провоцирует трибуны и спорит с судьями. Недавнее его празднование стало популярным: после двух обидных поражений от американца Лернера Тьена Медведеву удалось одержать победу в нелегком матче. Успех он отпраздновал фразой из 14 нецензурных слов.

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Ma Zihan/Xinhua/Global Look Press

Андрей Рублев

Рублев трижды в своей карьере оказывался в топ-5 — в 2020-м, 2023-м и 2024-м годах. В рейтинге ATP они с Медведевым прямо сейчас находятся по соседству (15-й и 14-й). Так же, как и Даниил, Андрей часто становится поводом для обсуждения из-за своего поведения на корте.

В 2022 году Рублев после проигранного очка в ярости ударил мяч, который отскочил от щита и сбил кепку с одного из сотрудников на трибуне. За свой поступок Андрей извинился, но все равно получил штраф в $8000.

В 2024-м Рублева дисквалифицировали за оскорбления в адрес судьи. В результате он потерял очки и призовые деньги за турнир, что вызвало широкий резонанс. В том же году Рублев ракеткой разбил себе колено в кровь после проигранного сета со счетом 5:2 в матче парижского «Мастерса» с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Мирра Андреева

Юная звезда российского тенниса в силу своего возраста еще не успела отметиться большим количеством скандалов — в апреле Мирре исполнилось 18 лет. Она неоднократно плакала во время и после неудачных и тяжелых матчей. Недавно в матче 1/16 финала против 37-летней немки Лауры Зигемунд Андреева, после того как сделала одну из своих 15 двойных ошибок, прокричала в нецензурной форме на весь стадион, что ей надоел теннис. Ту встречу она проиграла — 7:6, 3:6, 3:6.

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Михаил Южный

Южный не был сильно скандальным теннисистом, однако два момента стали широко известными. Один из них популярен и по сей день.

В 2008 году россиянин был сильно раздосадован проигранным очком в игре против испанца Николаса Альмагро и несколько раз ударил себя ракеткой по лицу. Кровь изо лба и носа, которая пошла у Южного, не помешала ему отыграть подачу на матч и победить — 7:6, 6:3, 7:6.

«Особой боли в тот момент я не почувствовал. Сейчас не готов говорить. Самому надо понять, что же произошло. Обсудим в другой раз», — говорил Михаил сразу после игры.

Подобный трюк Южный повторил в 2015-м — во время встречи с боснийцем Дамиром Джумхуром он 11 раз ударил себя по голове, впоследствии снявшись из-за «травмы спины». В 2018 году Михаил завершил карьеру.

Читайте также:

«Гештальт по-прежнему открыт»: почему Валиева ушла от Тутберидзе к Навке

Футбольный матч Россия — Иран: где и когда пройдет, ожидания, прогнозы

Крупнейший контракт НХЛ, восторг Фетисова: как живет Кирилл Капризов

Санкции Украины, скандал с Бузовой, критика Вяльбе: как живет Губерниев

Скандальный развод, угрозы бандитов, диджеинг: как живет Руслан Нигматуллин

казус
спорт
теннис
Даниил Медведев
Мирра Андреева
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Северная Корея показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Израиль разбомбил инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана
Сборная России «застряла» в Волгограде после матча с Ираном
Маринованная капуста быстрого приготовления: готова уже через сутки!
Синоптик рассказал, когда настанет пора менять резину на зимнюю
Иеромонах рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино
Ким Чен Ын встретился с Дмитрием Медведевым в Пхеньяне
ВСУ за минувшие сутки потеряли около полутора тысячи солдат
Снегопады и морозы до −15, лето и +19: погода в РФ 13–19 октября
СК озвучил предварительную причину пожара в Сосновоборске
Покупку жилья за наличку могут запретить в России
Авиаракеты превратили опорник ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 11 октября
В РАН спрогнозировали, как отразится на школьниках четырехдневная неделя
Врач Трампа вынес вердикт по его здоровью
«Сквозь землю провалилась»: ужасающие новые версии исчезновения Усольцевых
В Совфеде назвали главные темы переговоров США и России
К чему снится ссора с подругой: неожиданные толкования снов
Синоптик рассказала, когда в Россию могут прийти «тропические» зимы
Составлен список российских теннисистов, ругающихся и психующих на корте
Украинские власти объявили Пушкина вне закона
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.