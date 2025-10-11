Составлен список российских теннисистов, ругающихся и психующих на корте

Проявление бурных эмоций — нередкое явление для тенниса. Часто сдают нервы даже у самых лучших игроков. Как известные российские теннисисты выходили из себя, почему стал знаменит выступающий за Казахстан Александр Бублик — в материале NEWS.ru.

Александр Бублик

Александр Бублик стал известен во всем мире благодаря неординарным выходкам на корте и откровенным комментариям с использованием ненормативной лексики во время игр. Из-за взрывного характера теннисист стал героем социальных сетей. В феврале 2020 года он заявил, что ненавидит теннис и играет в него только ради денег.

«Я ненавижу теннис всем сердцем. Если честно, я вообще не вижу ничего позитивного в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только ради денег. Если бы денег не было, я бы тут же перестал играть в теннис», — сказал он.

В 2022 году теннисист нецензурно выругался во время матча с Энди Марреем в Штутгарте.

«Я не могу, ***, он будет ошибаться или нет? Я *** собак дырявых, которые этот корт строили», — выкрикивал Бублик.

В 2023 году теннисист распсиховался во время матча против Давида Гоффена.

«Потом мне еще будут говорить: „Тренируйся“. Тренироваться, чтобы в эту *** потом попадать?! Сука, я не знаю. Может, меня проклял кто-то — я *** его знает! Что это за *** вообще? Он во все линии попадает, у меня 3 мм в аут на брейк-пойнте. Я сижу на этих *** кортах по семь часов в день. Мне это надо?» — воскликнул Бублик.

По ходу матча против Синнера Бублик несколько раз заявил: «[Почему] итальянец занимает первое место в рейтинге ATP, а я, ***, нахожусь на 45-м месте, хотя играю лучше?»

В январе 2024 года во время четвертьфинала на турнире в Аделаиде против итальянца Лоренцо Музетти теннисист побежал за мячом, но не смог его достать и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Бублик похлопал одного из болельщиков в первом ряду по плечу, взял у него чипсы из пачки и съел их. В ответ мужчина рассмеялся.

Александр Бублик Фото: Li Rui/XinHua/Global look press

Во время игр Бублик может выиграть очко ударом ручкой ракетки или выполнить подачу между ног. Он дважды отправлял играть бол-боев вместо себя. Впервые это произошло на турнире в Монте-Карло весной 2024 года. Александр предложил девочке исполнить подачу. Она пробила в сетку и отдала ракетку Бублику.

Аналогичная история произошла в феврале 2025 года на турнире в Монпелье. Бублик дал ракетку бол-бою и попросил поиграть за него. Мальчик выиграл очко на своей подаче.

«Я дал девочке поиграть на центральном корте в Монте-Карло. Она всю жизнь это помнить будет! Может, через 10 лет я ее увижу, она скажет: „Помнишь?“ А что? Меня там имели, на чем свет стоял. Я и подумал: какая разница? Зато столько людей радовалось, признали лучшим моментом грунтового сезона. Людям это понравилось. А я в какой-то степени артист», — заявил Бублик в интервью Вите Кравченко.

Даниил Медведев

В 2022 году один из лучших теннисистов России 16 недель находился на первой строчке рейтинга ATP, однако со временем его результаты пошли на спад. Последний турнир был выигран Медведевым аж в 2023-м. В конце августа 2025-го Даниил расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал более семи лет. В интервью YouTube-каналу «Больше!» спортсмен признался, что у него была паника из-за неудовлетворительных результатов. Сервара заявлял, что проблемы Медведева кроются только в его голове, и никто, кроме самого россиянина, не сможет исправить эту ситуацию.

С новым тренером результаты Даниила пока не спешат идти на подъем: он нередко проигрывает низкорейтинговым теннисистам — Адаму Уолтону из Австралии (77-й) и китайцу Ву Йибину (159-й). Медведев часто ведет себя на корте вызывающе, провоцирует трибуны и спорит с судьями. Недавнее его празднование стало популярным: после двух обидных поражений от американца Лернера Тьена Медведеву удалось одержать победу в нелегком матче. Успех он отпраздновал фразой из 14 нецензурных слов.

Даниил Медведев Фото: Ma Zihan/Xinhua/Global Look Press

Андрей Рублев

Рублев трижды в своей карьере оказывался в топ-5 — в 2020-м, 2023-м и 2024-м годах. В рейтинге ATP они с Медведевым прямо сейчас находятся по соседству (15-й и 14-й). Так же, как и Даниил, Андрей часто становится поводом для обсуждения из-за своего поведения на корте.

В 2022 году Рублев после проигранного очка в ярости ударил мяч, который отскочил от щита и сбил кепку с одного из сотрудников на трибуне. За свой поступок Андрей извинился, но все равно получил штраф в $8000.

В 2024-м Рублева дисквалифицировали за оскорбления в адрес судьи. В результате он потерял очки и призовые деньги за турнир, что вызвало широкий резонанс. В том же году Рублев ракеткой разбил себе колено в кровь после проигранного сета со счетом 5:2 в матче парижского «Мастерса» с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Мирра Андреева

Юная звезда российского тенниса в силу своего возраста еще не успела отметиться большим количеством скандалов — в апреле Мирре исполнилось 18 лет. Она неоднократно плакала во время и после неудачных и тяжелых матчей. Недавно в матче 1/16 финала против 37-летней немки Лауры Зигемунд Андреева, после того как сделала одну из своих 15 двойных ошибок, прокричала в нецензурной форме на весь стадион, что ей надоел теннис. Ту встречу она проиграла — 7:6, 3:6, 3:6.

Мирра Андреева Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Михаил Южный

Южный не был сильно скандальным теннисистом, однако два момента стали широко известными. Один из них популярен и по сей день.

В 2008 году россиянин был сильно раздосадован проигранным очком в игре против испанца Николаса Альмагро и несколько раз ударил себя ракеткой по лицу. Кровь изо лба и носа, которая пошла у Южного, не помешала ему отыграть подачу на матч и победить — 7:6, 6:3, 7:6.

«Особой боли в тот момент я не почувствовал. Сейчас не готов говорить. Самому надо понять, что же произошло. Обсудим в другой раз», — говорил Михаил сразу после игры.

Подобный трюк Южный повторил в 2015-м — во время встречи с боснийцем Дамиром Джумхуром он 11 раз ударил себя по голове, впоследствии снявшись из-за «травмы спины». В 2018 году Михаил завершил карьеру.

