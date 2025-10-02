Крупнейший контракт НХЛ, восторг Фетисова: как живет Кирилл Капризов

В последний день сентября нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов подписал самый большой контракт в истории лиги. Где играл россиянин, как достиг такого крупного соглашения, что говорят о нем в мире спорта — в материале NEWS.ru.

В каких командах играл Капризов

Кирилл Капризов родился 26 апреля 1997 года в поселке Кузедеево в Кемеровской области. В отличие от брата, с которым его привезли на ледовую арену, Кириллу сразу же понравился хоккей. В четыре года он начал заниматься этим видом спорта. Капризов начал играть в защите, но в спортивной школе его перевели в нападение из-за хорошего катания спиной.

Первым клубом Капризова стали «Кузнецкие медведи». Он попал в команду в 2013 году в возрасте 15 лет, но из-за регламента лиги не мог играть до наступления 16-летия. В своем первом сезоне Кирилл набрал 34 (18+16) очка в 52 матчах, дошел с командой до полуфинала Восточной конференции в плей-офф и занял первое место в списке самых талантливых дебютантов лиги.

В мае 2014-го был выбран новокузнецким «Металлургом» под первым номером на драфте юниоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уже во время предсезонки его навыки высоко оценил тренер команды Герман Титов. Капризов провел в дебютном сезоне 31 игру и по итогам сезона попал в топ-30 европейских хоккеистов предстоящего драфта НХЛ 2015 года, где его выбрал клуб «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.

Россиянин продолжил выступления в России и стал самым дорогим трансфером в истории новокузнецкого клуба: в 2016 году он перешел в «Салават Юлаев» за 80 млн рублей. В 2017-м стал игроком московского ЦСКА, выиграв с командой Кубок Гагарина в сезоне-2018/19, а в 2020-м подписал контракт с «Уайлд». Дебют Капризова в НХЛ состоялся 14 января 2021 года.

Кирилл Капризов

Как выступает Капризов в НХЛ

Выступления Капризова в НХЛ задались сразу. В своем первом матче в лиге против «Лос-Анджелес Кингз» он набрал три очка, забросив в овертайме победную шайбу. Через два месяца он оформил свой первый хет-трик, а в конце сезона получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. Капризов стал самым высокооплачиваемым «второгодником» в лиге, подписав в 2021 году контракт на $45 млн (3,66 млрд рублей) за пять лет. Во втором сезоне он стал пятым в списке бомбардиров, набрав 108 (47+61) очков.

В 2022 году Капризов не мог вернуться в США из-за отсутствия рабочей визы. Также была информация, что хоккеиста разыскивают в Башкирии за покупку военного билета у экс-полицейского Фарита Самигуллина в 2017-м.

В январе 2024 года Капризов набрал шесть очков (3+3) в сумасшедшем матче против «Ванкувер Кэнакс», который завершился со счетом 10:7, и стал вторым россиянином с подобным достижением после Никиты Кучерова. Отметку 300 очков в лиге быстрее него из действующих хоккеистов смогли набрать только четверо — соотечественники Александр Овечкин и Евгений Малкин, а также канадцы Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.

Сколько денег получит Капризов по новому контракту

Агенты выбили шикарные условия для Капризова. Первым предложением «Миннесоты» стали и так рекордные цифры для НХЛ — $128 млн за восемь лет (10,4 млрд рублей), но этот вариант был отклонен. Стороны сошлись на сумме в $136 млн (11,05 млрд рублей). Это соглашение начнет действовать со следующего сезона.

Кирилл Капризов

Отмечается, что в контракт включен полный запрет на обмены. Это значит, что Капризова не смогут отправить в другой клуб без его согласия, россиянина не смогут поместить на драфт отказов (отказаться от контракта игрока и дать возможность другим командам его перекупить), а также на драфт расширения (когда создается новая команда, существующие клубы лиги обязаны предоставить часть своих игроков для формирования состава). При этом зарплата Кирилла составит всего лишь $1 млн в год — 94% суммы оформлены как подписные бонусы, которые игрок будет получать перед началом каждого сезона.

Как отреагировали на рекордный контракт Капризова в мире спорта

Первый тренер Капризова Андрей Лучанский в разговоре с NEWS.ru заявил, что россиянин добился всего своей упорной работой. Он также назвал спортсмена «простым пацаненком».

«Рад за него. В Новокузнецке он настоящая звезда, не успеет из машины выйти — уже все бегут фотографироваться, автографы брать. Да и во всей стране. Могу пожелать только одного: здоровья и без травм. Своей работой, трудом и желанием он всего добьется», — заявил Лучанский.

Кирилл Капризов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов пожелал Капризову, чтобы все его мечты сбылись.

«Можно поздравить Кирилла с таким контрактом. Он тот самый „золотой мальчик“, который принес нам золотую медаль на Олимпиаде. Кирилл очень здорово играл в НХЛ и полюбился болельщикам „Миннесоты“. Хочется ему пожелать, чтобы он стал не только самым богатым, но и самым успешным», — сказал Фетисов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что рекорд Капризова помогает развитию спорта в РФ.

«Мы никогда не предъявляли претензий ни Овечкину, ни Фетисову за то, что российские звезды приносят огромные доходы НХЛ. Это естественный путь для сильнейших игроков. Но при этом наши хоккеисты, выступая за океаном, все равно продолжают пропагандировать отечественный хоккей, формируют интерес к российской школе. Для молодых ребят в России это мощная мотивация — видеть, что наш воспитанник становится одним из главных лиц НХЛ», — сказала Журова.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что завидует хоккеисту Кириллу Капризову белой завистью.

«Я обожаю Капризова. Зову его Капризик, а он мне говорит „Димасик“. С детства за Капризова! Он умница редкий: прекрасно воспитан, добр, очень отзывчив. Сильно его люблю, потому что он просто хороший парень и гениальный хоккеист. Рад, когда люди зарабатывают такие большие деньги, потому что он достоин быть звездой. Хочу пожелать ему здоровья, разумно распорядиться богатством и жениться на хорошей девушке», — заявил Губерниев.

