Трусы Мбаппе на продажу, билеты по цене «однушки»: «Кайрат» играет с «Реалом»

Главное событие футбольного мира для Казахстана — приезд мадридского «Реала». В матче Лиги чемпионов испанцы сыграют 30 сентября против алма-атинского «Кайрата». Как встречали «Реал» в Казахстане, сколько стоят билеты на матч, когда пройдет встреча — в материале NEWS.ru.

Почему «Реал» не вышел к болельщикам в аэропорту

Расстояние между Мадридом и Алма-Атой — около 4000 км. «Сливочные» прибыли в Казахстан в районе полуночи 29 сентября. Перелет занял больше восьми часов, и сошедшие с трапа футболисты выглядели очень уставшими. Болельщики, приехавшие в аэропорт, остались недовольны: «Реал» уехал через ВИП-зону. Однако там тоже находилась группа людей, которые в итоге и проводили автобус испанской команды.

Как встречали «Реал» в Казахстане

Через некоторое время футболисты «Реала» прибыли в отель Intercontinental Almaty. Мадридцы выкупили все номера, но, несмотря на это, на выходе и в лобби все равно собралась толпа поклонников. Одному из них даже повезло: любимец публики французский нападающий Килиан Мбаппе отбил ему кулачок.

Другому удалось снять, как Килиан накладывает себе сытный ужин после долгого перелета.

Уборщица отеля решила подзаработать необычным способом. Работница выставила на продажу грязные трусы Мбаппе за 1 млн тенге (152 тыс. рублей). Женщина также решила продать простыню, наволочку и пододеяльник, которые использовал футболист. На эти вещи цены начинаются с 350 тыс. тенге (53 тыс. рублей).

«По цене „однушки“»: сколько стоили билеты на матч «Кайрат» — «Реал»

Приезд «Реала» в Алма-Ату ожидаемо вызвал сумасшедший интерес. «Кайрат» продавал билеты на матч через онлайн-очередь: стадион «Орталык Алматы» вмещает 23 804 человек, а желающих посмотреть на звездных испанцев оказалось больше 200 тысяч. Казахстанцы собрали солд-аут за пару часов.

Билеты на матч продавались по цене от 11 500 до 38 000 рублей. Было несколько предложений по 4500 рублей, но с этих мест не видно поля. «Кайрат» обещал бороться с перекупщиками, однако сразу после окончания продаж в Сети появились довольно дорогие предложения. Кто-то просит за два билета 210 тысяч рублей, кто-то — более почти четырех миллионов. Один из продавцов и вовсе заявил, что готов поменять их на «однушку» в Астане. Кто-то считает, что это перебор, но находятся и те, кто всерьез рассматривает такие варианты.

Почему Мбаппе не сыграет в матче с «Кайратом»

В Казахстане очень любят Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Из нового поколения футболистов бо́льшая часть внимания достается Мбаппе. Трудно представить разочарование купивших за бешеные деньги билеты фанатов, когда главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил, что Килиан не выйдет на поле с первых минут. Французу будет предоставлен отдых.

Килиан Мбаппе из мадридского «Реала» посещает тренировку на Центральном стадионе Алма-Аты перед матчем Лиги чемпионов УЕФА против алма-атинского «Кайрата» Фото: Li Renzi/XinHua/Global Look Press

Чего ждут от матча «Кайрат» — «Реал»

Российский вратарь казахстанского клуба «Кызыл-Жар» Мирослав Лобанцев в разговоре с NEWS.ru рассказал о высоком ажиотаже вокруг встречи Лиги чемпионов между «Кайратом» и мадридским «Реалом». Футболист отметил, что ему звонили знакомые с вопросом, как достать билет на матч.

«Грандиозное событие для Казахстана, праздник футбола. Когда „Кайрат“ вышел в групповой этап, об этом говорили все. Много гостей приедет из соседних стран, да и просто знакомые из России, у кого есть возможность поехать, звонили, спрашивали, как достать билет. К сожалению, это очень сложно», — заявил Лобанцев.

Также он отметил развитие футбола в Казахстане. Лобанцев уверен, что матч «Кайрата» и «Реала» придаст этому дополнительный толчок.

«Я бы не сказал, что большими шагами, но футбол в Казахстане развивается. Каждый год что-то строят, стадионы делают, проекты, планы. Дополнительный толчок в любом случае придаст. Казахстан больше будет светиться на международной арене», — заявил Лобанцев.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал казахстанский «Кайрат» поставить «Реал» на место. Он считает, что «слабаки из Мадрида» ведут себя как высокомерные выскочки.

«Я считаю, что надо выскочек мадридских нашим прекрасным футболистам „Кайрата“, за которых я буду искренне болеть, поставить на место. Покажите слабакам из Мадрида. Потому что они — слабаки. Недавно весь мир опять увидел это. „Кайрат“ вполне может побороться против зазнаек. Это бренд, не только казахстанского футбола, но в свое время был бренд и советского. Вперед, „Кайрат“!» — заявил Губерниев.

Лобанцев заявил, что «Реал» будет фаворитом матча с «Кайратом».

ФК «Кайрат» Фото: Igor Kupljenik/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Но в футболе всегда есть удивительные результаты, которые шокируют людей. Будем надеяться, что в этом матче такое пройзойдет! Будем болеть за „Кайрат“», — добавил вратарь.

Он уверен, что все готово к проведению матча. Ранее «Реал» высказывал претензии по поводу высоты газона на стадионе — мадридцы привыкли играть на траве высотой 20–22 мм, а на арене «Кайрата» — 30.

«В Алма-Ате всегда хорошее поле. Не думаю, что оно высокое, и „Реалу“ пришлось просить подстричь. Понятное дело, что чем короче трава, тем быстрее ходит мяч, более зрелищный футбол. Я уверен, что поле будет в порядке, — заявил Лобанцев».

Когда состоится матч «Кайрат» — «Реал»

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал» состоится на стадионе «Орталык Алматы» 30 сентября в 19:45.

