Вратарь Лобанцев объяснил претензию «Реала» по поводу газона в Алма-Ате Лобанцев назвал необоснованной претензию «Реала» о газоне на стадионе «Кайрата»

Российский вратарь казахстанского клуба «Кызыл-Жар» Мирослав Лобанцев в разговоре с NEWS.ru рассказал о том, что на стадионе «Кайрата» всегда хорошее поле. Претензию мадридского «Реала» по поводу высоты газона он объяснил желанием быстрее двигать мяч.

В Алма-Ате всегда хорошее поле. Не думаю, что оно высокое и «Реалу» пришлось просить подстричь. Понятное дело, что чем короче трава, тем быстрее ходит мяч, более зрелищный футбол. Я уверен, что поле будет в порядке, — заявил Лобанцев.

Встреча «Кайрата» и «Реала» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 30 сентября в 19:45 на стадионе «Алматы Орталык» в Казахстане. В первой игре алмаатинцы проиграли португальскому «Спортингу» со счетом 1:4, а мадридцы обыграли французский «Марсель» — 2:1.

Ранее Лобанцев назвал матч «Кайрата» и «Реала» настоящим праздником футбола для всего Казахстана. Он отметил, что о выходе казахстанской команды в групповой этап говорила вся страна, а многие знакомые из России и соседних стран звонили ему с вопросом касательно билетов.