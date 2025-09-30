«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»

Российский вратарь казахстанского клуба «Кызыл-Жар» Мирослав Лобанцев в разговоре с NEWS.ru рассказал о высоком ажиотаже вокруг встречи Лиги чемпионов между «Кайратом» и мадридским «Реалом». Футболист отметил, что ему звонили знакомые с вопросом, как достать билет на матч.

Грандиозное событие для Казахстана, праздник футбола. Когда «Кайрат» вышел в групповой этап, об этом говорили все. Много гостей приедет из соседних стран, да и просто знакомые из России, у кого есть возможность поехать, звонили, спрашивали, как достать билет. К сожалению, это очень сложно, — заявил Лобанцев.

Встреча «Кайрата» и «Реала» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 30 сентября в 19:45. В первой игре алматинцы проиграли португальскому «Спортингу» со счетом 1:4, а мадридцы обыграли французский «Марсель» — 2:1.

