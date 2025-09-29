Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 16:26

Полузащитник «Спартака» заявил, что восстановился после тяжелой травмы

Полузащитник «Спартака» Зорин заявил, что последствия травмы его не беспокоят

Даниил Зорин Даниил Зорин Фото: Konstantin Rybin/Global Look Press

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин в разговоре с Metaratings заявил, что окончательно восстановился после травмы ахиллова сухожилия. Футболист отметил, что болевые ощущения его больше не беспокоят.

Матч получился успешным: крупно победили. Главное, что последствия травмы ахилла больше не беспокоят, чувствую себя хорошо, — заявил Зорин.

В матче десятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле разгромил «Пари НН» со счетом 3:0. Первый мяч на 10-й минуте забил костариканский нападающий Манфред Угальде, дубль на счету португальского полузащитника Жедсона Фернандеша (36-я, 64-я минуты).

Ранее экс-футболист Сергей Кирьяков выразил сомнения в способности московского «Спартака» бороться за чемпионство в текущем сезоне. Он отметил, что для вхождения в группу лидеров команде необходимо демонстрировать стабильно качественный футбол.

До этого семь стран выступили за полное возвращение России на международные турниры под эгидой УЕФА. В рамках заседания исполкома организации такое мнение выразили Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан.

РПЛ
спорт
футбол
Спартак
