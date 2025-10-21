В «Кайрате» отреагировали на новость о срыве концерта Коржа из-за игры Владелец ФК «Кайрат» Боранбаев: организаторы концерта к клубу не обращались

Организаторы отмененного концерта исполнителя Макса Коржа не обращались к казахстанскому ФК «Кайрат», заявил владелец клуба Кайрат Боранбаев. По его словам, переданным «Чемпионатом», у команды стоят четкие даты в контракте.

Я об этом читал, но не понял, откуда такой ажиотаж. К футбольному клубу никто не обращался. Это взаимоотношения города и стадиона, — заявил Боранбаев.

Он рассказал, что однажды аналогичная ситуация произошла с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Был заключен договор с артисткой, однако руководство клуба узнало об этом постфактум. Тогда последовал ответ организаторам мероприятия: «Простите, но в указанное вами время у нас запланировано проведение матча. У нас имеется соглашение с муниципальными властями относительно стадиона».

Впоследствии представители организатора прибыли лично, состоялась встреча и обсуждение вопроса. Тогда стороны договорились, что если матч по результатам жеребьевки окажется на выезде, то клуб не против уступить, сообщил Боранбаев.

Ранее сообщалось, что концерт Коржа в Алма-Ате отменили в связи с выходом «Кайрата» в Лигу чемпионов. Руководство стадиона, где должны были прозвучать хиты белорусского исполнителя, заявило о необходимости сосредоточиться на подготовке к предстоящим матчам.