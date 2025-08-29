День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:09

Макс Корж лишился концерта из-за футбола

Mash: концерт Макса Коржа в Казахстане отменили из-за выхода «Кайрата» в ЛЧ

Макс Корж Макс Корж Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Концерт исполнителя Макса Коржа в Алма-Ате отменили в связи с выходом казахстанского футбольного клуба «Кайрат» в Лигу чемпионов, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Руководство стадиона, где должны были прозвучать хиты белорусского исполнителя, заявило о необходимости сосредоточиться на подготовке к предстоящим матчам.

Организаторы заранее предупредили рэпера об отмене мероприятия. Им было сообщено, что проведение матчей Лиги чемпионов является приоритетным направлением, несмотря на то что все билеты на концерт были полностью выкуплены. Представители стадиона также отметили, что все вопросы относительно возврата билетов следует направлять организаторам концерта или в пункты их продажи.

Ранее на концерте Макса Коржа в Польше был развернут красно-черный флаг «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Мроприятие проходило на Национальном стадионе в Варшаве. Неизвестные лица развернули бандеровский флаг перед несколькими десятками тысяч зрителей. Многие посетители концерта отреагировали на это недовольными криками.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий осудил демонстрацию красно-черного знамени. Он назвал акцию возмутительной и призвал парламент принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за подобные действия. Глава государства подчеркнул недопустимость пропаганды нацистской символики на территории Польши.

рэперы
Лига Чемпионов
футбол
Кайрат
