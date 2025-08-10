Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 18:48

На концерте Макса Коржа в Варшаве развернули бандеровский флаг

Певец Макс Корж Певец Макс Корж Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Красно-черный флаг «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) развернули на концерте певца Макса Коржа в Польше, сообщает Super Express. Мероприятие проходило на Национальном стадионе в Варшаве.

По информации газеты, неизвестные развернули бандеровский флаг на глазах у нескольких десятков тысяч зрителей. Многие посетители концерта отреагировали на это недовольными криками, а кто-то начал записывать происходящее на видео. В администрации района также рассказали, что за день до инцидента Корж организовал неформальный митинг из нескольких сотен человек в другом районе Варшавы. Фанаты артиста выпивали, громко слушали музыку и устраивали беспорядки, что привело к вмешательству полиции.

Ранее в польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. Как сообщил политик ультраправого движения «Конфедерация» Павел Усендек, на монументе нарисовали символику украинских националистов. По его словам, полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны.

концерты
Варшава
Макс Корж
певцы
