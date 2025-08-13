«Возмутительно»: президент Польши о скандале с бандеровской символикой Навроцкий осудил демонстрацию бандеровской символики на концерте Коржа в Варшаве

Президент Польши Кароль Навроцкий осудил демонстрацию красно-черного знамени Организации украинских националистов (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во время концерта музыканта Макса Коржа в Варшаве. В интервью телеканалу Polsat он назвал акцию возмутительной и призвал парламент принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за подобные действия.

Конечно, эти события возмутительны. Будучи еще президентом Института национальной памяти, я участвовал в подготовке проекта поправки к закону в части расширения списка преследуемых символов, включив в него красно-черный флаг. Именно это необходимо сделать в Польше. Знаю, что этот законопроект находится в польском сейме. Надеюсь, что парламентское большинство наконец-то его примет, — подчеркнул глава государства.

Навроцкий подчеркнул, что считает неприемлемой демонстрацию бандеровской символики в общественных местах на территории Польши. По его мнению, властям следует реагировать на такие действия максимально решительно — например, через депортацию таких людей.

Продолжая мысль, польский лидер раскритиковал современную систему образования на Украине. По его словам, Варшаве хорошо известно символика, связанная со Степаном Бандерой, «не описывается в соответствии с историческими исследованиями».

Это были убийцы, дегенераты, ответственные за гибель около 120 тысяч наших сограждан, наших предков. Поэтому мы должны отреагировать решительно! — заключил он.

Польша считает членов ОУН-УПА, которых возглавил украинский националист Степан Бандера, ответственными за геноцид польского населения Волыни на Западной Украине в 1943 году. В 1950 году Верховный суд Польши признал УПА преступной организацией.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство решило выслать 57 граждан Украины за провокационное поведение во время концерта Коржа в Варшаве. Местные парламентарии даже направили обращение в прокуратуру с требованием принять меры в связи с этим инцидентом.