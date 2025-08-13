Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 19:06

«Возмутительно»: президент Польши о скандале с бандеровской символикой

Навроцкий осудил демонстрацию бандеровской символики на концерте Коржа в Варшаве

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: IMAGO/JAKUB KOFLUK/FOTONEWS/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий осудил демонстрацию красно-черного знамени Организации украинских националистов (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во время концерта музыканта Макса Коржа в Варшаве. В интервью телеканалу Polsat он назвал акцию возмутительной и призвал парламент принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за подобные действия.

Конечно, эти события возмутительны. Будучи еще президентом Института национальной памяти, я участвовал в подготовке проекта поправки к закону в части расширения списка преследуемых символов, включив в него красно-черный флаг. Именно это необходимо сделать в Польше. Знаю, что этот законопроект находится в польском сейме. Надеюсь, что парламентское большинство наконец-то его примет, — подчеркнул глава государства.

Навроцкий подчеркнул, что считает неприемлемой демонстрацию бандеровской символики в общественных местах на территории Польши. По его мнению, властям следует реагировать на такие действия максимально решительно — например, через депортацию таких людей.

Продолжая мысль, польский лидер раскритиковал современную систему образования на Украине. По его словам, Варшаве хорошо известно символика, связанная со Степаном Бандерой, «не описывается в соответствии с историческими исследованиями».

Это были убийцы, дегенераты, ответственные за гибель около 120 тысяч наших сограждан, наших предков. Поэтому мы должны отреагировать решительно! — заключил он.

Польша считает членов ОУН-УПА, которых возглавил украинский националист Степан Бандера, ответственными за геноцид польского населения Волыни на Западной Украине в 1943 году. В 1950 году Верховный суд Польши признал УПА преступной организацией.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство решило выслать 57 граждан Украины за провокационное поведение во время концерта Коржа в Варшаве. Местные парламентарии даже направили обращение в прокуратуру с требованием принять меры в связи с этим инцидентом.

Польша
Кароль Навроцкий
Степан Бандера
флаги
Украина
Варшава
скандалы
концерты
Макс Корж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт назвала условие, при котором вторичка будет выгоднее новостройки
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.