12 августа 2025 в 16:06

Польша выдворяет украинцев за демонстрацию бандеровской символики

Туск сообщил о депортации 57 украинцев из Польши из-за флага ОУН-УПА на концерте

Польские власти приняли решение о депортации 57 украинских граждан за провокационные действия во время концерта, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Инцидент произошел на выступлении белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве, передает РАР.

Поводом для жестких мер стало появление на мероприятии флага Организации украинских националистов (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), что вызвало возмущение польской общественности. Местные депутаты даже обратились в прокуратуру с требованием принять соответствующие меры.

Я говорю о беспорядках, актах агрессии и некоторых провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Там произошли абсолютно ненужные события, которые требовали быстрой реакции. Я только что получил информацию, что в отношении 63 человек возбуждено дело о выдворении из страны. Они должны будут покинуть страну добровольно или принудительно, — сообщил Туск.

Помимо украинцев, из Польши будут высланы шесть граждан Белоруссии. Такое решение власти объясняют необходимостью пресечения любых проявлений экстремизма и сохранения общественного порядка.

Ранее в польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. Как сообщил политик ультраправого движения «Конфедерация» Павел Усендек, на монументе нарисовали символику украинских националистов. По его словам, полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны.

