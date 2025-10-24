Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 20:25

Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове

В Польше футбольные фанаты выступили против Бандеры на матче с «Шахтером»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польские футбольные фанаты нецензурно «послали» националиста Степана Бандеру и Украинскую повстанческую армию — (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в ходе матча «Шахтера» с варшавской «Легией» в Кракове. Игра состоялась 23 октября, передает «Страна.ua».

Также поляки растянули баннер с надписью «Мы помним Волынь». Отмечается, что летом 1943 года украинские националисты устроили массовое уничтожение этнического польского населения в Ровенской, Волынской и части Тернопольской области современной Украины.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий передал в сейм законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии и ложных сведений о преступлениях украинских националистов. Инициатива также включает ужесточение наказаний за нелегальное пересечение границы и организацию переброски мигрантов.

До этого Навроцкий призвал лишить украинских националистов права на получение гражданства страны. Помимо этого, он считает необходимым продлить срок пребывания на территории Польши для получения гражданства с 3 до 10 лет.

Польша
УПА
Степан Бандера
футбол
