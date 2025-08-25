Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 14:13

«Стоп бандеровщине»: президент Польши озвучил жесткую позицию

Президент Польши призвал лишить националистов права на получение гражданства

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский президент Кароль Навроцкий призвал лишить украинских националистов права на получение гражданства страны на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Помимо этого, он считает необходимым продлить срок пребывания на территории Польши для получения гражданства с 3 до 10 лет.

Я считаю, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: «стоп бандеровщине», — заявил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Россия даст оценку каждому нацистскому преступнику на украинской территории. Он отметил, что ВС РФ качественно выполняют задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

До этого украинский боец MMA Максим Рындовский рассказал, что спортсмены с Украины не жмут россиянам руки на международных турнирах не из-за личной неприязни, а по принуждению. По его словам, они боятся лишиться денег. Он добавил, что среди спортсменов бывают исключения, которые поддались «зомбированию», но большинство, по его словам, остаются нормальными ребятами, переживающими за обе стороны.

