«Суть символа»: итальянского сенатора уличили в симпатиях к бандеровцам Посольство РФ заявило о вступлении итальянского сенатора в ряды бандеровцев

Итальянский сенатор Карло Календа, сделавший себе татуировку в виде украинского трезубца, фактически вступил в сообщество последователей Бандеры, заявило посольство РФ в Италии в своем Telegram-канале. Дипломаты раскритиковали данный поступок, поставив под сомнение понимание политиком сути выбранного символа.

Понимает ли итальянский политик Карло Календа, как, впрочем, и некоторые другие не совсем удачливые коллеги, суть того символа, который он нанес на свое тело? По сути, его выходка — это не что иное, как добровольное вступление в сообщество последователей Петлюры, Бандеры, Шухевича и других нацистов, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о скорой подготовке 12-го пакета военной помощи для Украины. Глава оборонного ведомства подтвердил неизменность позиции Рима и пообещал продолжать поддержку Киева на протяжении всего необходимого периода.

Кроме того, он сообщил о невозможности возвращения Украиной территорий, утраченных с 2014 года и в период СВО. Он подчеркнул, что для России недопустим сценарий переговоров об их статусе, поскольку эти земли закреплены в российской Конституции.