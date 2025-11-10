Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 10:54

«Суть символа»: итальянского сенатора уличили в симпатиях к бандеровцам

Посольство РФ заявило о вступлении итальянского сенатора в ряды бандеровцев

Карло Календа Карло Календа Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский сенатор Карло Календа, сделавший себе татуировку в виде украинского трезубца, фактически вступил в сообщество последователей Бандеры, заявило посольство РФ в Италии в своем Telegram-канале. Дипломаты раскритиковали данный поступок, поставив под сомнение понимание политиком сути выбранного символа.

Понимает ли итальянский политик Карло Календа, как, впрочем, и некоторые другие не совсем удачливые коллеги, суть того символа, который он нанес на свое тело? По сути, его выходка — это не что иное, как добровольное вступление в сообщество последователей Петлюры, Бандеры, Шухевича и других нацистов, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о скорой подготовке 12-го пакета военной помощи для Украины. Глава оборонного ведомства подтвердил неизменность позиции Рима и пообещал продолжать поддержку Киева на протяжении всего необходимого периода.

Кроме того, он сообщил о невозможности возвращения Украиной территорий, утраченных с 2014 года и в период СВО. Он подчеркнул, что для России недопустим сценарий переговоров об их статусе, поскольку эти земли закреплены в российской Конституции.

Италия
сенаторы
бандеровцы
татуировки
посольства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Раскрыто, кто стоит за организацией обысков у соратников Зеленского
Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой
В России появится аналог автомобильного утильсбора для электроники
Трамп помиловал своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка
Германия выдала ордер на арест подорвавших «Северные потоки» украинцев
IT-эксперт заявил о новой мошеннической схеме
Валерия Гай Германика в 41 год стала бабушкой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.