Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 18:52

В Италии сделали признание по территориям Украины

Министр обороны Италии Крозетто: Киев не сможет вернуть утраченные территории

Гуидо Крозетто Гуидо Крозетто Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине не удастся вернуть утраченные в 2014 году и за время СВО территории, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. По его словам, переданным агентством ANSA, для России невозможен сценарий, при котором эти территории стали бы предметом переговоров, поскольку их статус закреплен в Конституции.

Все считают, что невозможно отвоевать территории, утраченные в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия их никогда не вернет, а Украина не сможет сама их отвоевать даже при нашей (западной — NEWS.ru) помощи, — отметил он.

Ранее Крозетто заявил, что Италия изменила свою позицию и готова присоединиться к программе закупки американских вооружений для Украины. Первоначально Рим занимал противоположную позицию, но пересмотрел ее, опасаясь оказаться на периферии принятия решений в том случае, если другие страны — участницы Альянса займут ключевые роли в программе.

До этого Крозетто заявил, что существование Североатлантического альянса в нынешнем виде бессмысленно. По его словам, это связано с тем, что Европа перестала быть центром мира.

Италия
Россия
Украина
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов встретился с министром обороны Сирии
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Часть детей мигрантов могут освободить от экзамена по русскому
В Госдуме раскрыли судьбу французских наемников на Украине
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.