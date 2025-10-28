В Италии сделали признание по территориям Украины

Украине не удастся вернуть утраченные в 2014 году и за время СВО территории, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. По его словам, переданным агентством ANSA, для России невозможен сценарий, при котором эти территории стали бы предметом переговоров, поскольку их статус закреплен в Конституции.

Все считают, что невозможно отвоевать территории, утраченные в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия их никогда не вернет, а Украина не сможет сама их отвоевать даже при нашей (западной — NEWS.ru) помощи, — отметил он.

Ранее Крозетто заявил, что Италия изменила свою позицию и готова присоединиться к программе закупки американских вооружений для Украины. Первоначально Рим занимал противоположную позицию, но пересмотрел ее, опасаясь оказаться на периферии принятия решений в том случае, если другие страны — участницы Альянса займут ключевые роли в программе.

До этого Крозетто заявил, что существование Североатлантического альянса в нынешнем виде бессмысленно. По его словам, это связано с тем, что Европа перестала быть центром мира.