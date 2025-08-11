Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 17:53

В Госдуме резко высказались о пропаганде нацистской идеологии на Украине

Депутат Красов: Россия даст оценку каждому нацистскому преступнику на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия даст оценку каждому нацистскому преступнику на украинской территории, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он добавил, что Вооруженные силы РФ качественно выполняют задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

Вооруженные силы РФ очень качественно выполняют задачи по денацификации и демилитаризации Украины, и оценка каждому неонацистскому преступнику будет дана, как тем, кто использует нацистские символы, знаки, всячески поддерживает неонацистов на Украине, и тем, кто способствовал приходу неонацистского режима к власти, — высказался Красов.

Он отметил, что в Киеве проповедуют нацистскую идеологию ровно так же, как это делали их предки. Поэтому, по словам парламентария, использование нацистских символов должностными лицами в судебной системе Украины не вызывает никакого удивления.

Ни для кого не секрет, что киевский режим, который пришел к власти в результате государственного переворота, который организовал коллективный Запад, проповедует нацистскую идеологию. Неудивительно, что одно из должностных лиц в судебной системе Украины тоже использует нацистские символы, — заключил Красов.

Ранее сотрудница Святошинского суда в Киеве Анастасия Мирзак разместила в социальных сетях фотографии с нацистским флагом со свастикой. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 23-летней девушки.

Украина
нацизм
Киев
Госдума
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
