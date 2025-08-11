Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 17:48

Работница киевского суда выложила в соцсети фото со свастикой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудница Святошинского суда Анастасия Мирзак разместила в социальных сетях фотографии с нацистским флагом со свастикой, передает портал «Страна.ua». Полиция Киева возбудила уголовное дело в отношении 23-летней девушки.

У Мирзак изъяли флаг, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Несмотря на вызванный скандал, она опубликовала новое фото в соцсетях с изображением свастики. В комментариях под этим постом пользователи резко критиковали ее, порой переходя на грубые оскорбления.

Ранее во время тайного голосования в парламенте федеральной земли Баден-Вюртемберг один из депутатов нарисовал на избирательном бюллетене нацистскую свастику. Спикер Законодательного собрания Мутерем Арас отметила, что из-за конфиденциальности процедуры установить, кто именно это сделал, невозможно, поэтому привлечь виновного к ответственности не получится.

Кроме того, в польском Гданьске десятки молодых украинцев провели шествие, скандируя националистические лозунги. Акция вызвала резонанс и волну возмущения среди польских пользователей в интернете.

