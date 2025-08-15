Министра европейской страны заподозрили в симпатиях к Бандере Министра госактивов Польши Балчуна заподозрили в симпатиях к Бандере

Недавно назначенного на пост министра государственных активов Польши Войцеха Балчуна заподозрили в симпатиях к националисту Степану Бандере. Депутат Европейского парламента Михаил Дворчик опубликовал в соцсети Х фото чиновника на фоне красно-черного знамени Организации украинских националистов (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Кроме того, по словам парламентария, Балчун также использовал для приветствия украинский националистический лозунг. По данным EADaily, новый министр недавно вел бизнес в Киеве — был акционером компании «Аурум полонез».

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий осудил демонстрацию красно-черного знамени Организации украинских националистов во время концерта музыканта Макса Коржа в Варшаве. Он назвал акцию возмутительной и призвал парламент принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за подобные действия.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство решило выслать 57 граждан Украины за провокационное поведение во время концерта Коржа в Варшаве. Местные парламентарии даже направили обращение в прокуратуру с требованием принять меры в связи с этим инцидентом.