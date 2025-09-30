Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 12:14

В Польше примут закон против бандеровской идеологии

В Сейм Польши внесли законопроект о наказании за распространение идей Бандеры

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий передал в Сейм законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии и ложных сведений о преступлениях украинских националистов, сообщает ТАСС. Инициатива также включает ужесточение наказаний за нелегальное пересечение границы и организацию переброски мигрантов.

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий передал в Сейм проект закона о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти — Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и в уголовный кодекс, — говорится в заявлении канцелярии польского лидера.

Целью этих изменений назвали противодействие распространению на территории страны информации «о преступлениях, совершенных членами и соратниками Организации украинских националистов фракции [Степана] Бандеры» и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и других сотрудничавших с Третьим рейхом украинских формирований. Среди таких преступлений особенно выделены события в Волыни.

Аналогичный законопроект уже более полугода находится на рассмотрении в Сейме. Инициативу предложила оппозиционная партия «Право и справедливость».

Ранее Навроцкий призвал лишить украинских националистов права на получение гражданства страны. Помимо этого, он считает необходимым продлить срок пребывания на территории Польши для получения гражданства с 3 до 10 лет.

