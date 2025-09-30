Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 19:59

Встреча «Кайрата» и «Реала» обернулась жуткой давкой в Алма-Ате

В Алма-Ате перед встречей «Кайрата» и «Реала» возникла давка у стадиона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед Центральным стадионом Алма-Аты возникла давка — болельщики столпились у входа перед матчем «Кайрат» — «Реал Мадрид», передает «Чемпионат». Отмечается, что посмотреть на матч приехали порядка пяти тысяч туристов.

На опубликованных кадрах стюарды игры призывали фанатов не толкаться и использовать другие входы. Вместимость стадиона составляет 26 242 зрителя, на матч проданы все билеты.

Отмечается, что расстояние между Мадридом и Алма-Атой — около 4000 км. «Сливочные» прибыли в Казахстан в районе полуночи 29 сентября. Перелет занял больше восьми часов, и сошедшие с трапа футболисты выглядели очень уставшими. Болельщики, приехавшие в аэропорт, остались недовольны: «Реал» уехал через ВИП-зону.

Также уборщица отеля в Казахстане выставила грязные трусы футболиста Килиана Мбаппе на продажу за 1 млн тенге (152 тыс. рублей). Кроме того, женщина также решила обогатиться за счет простыни, наволочки и пододеяльника, которые использовал звезда «Реала». Цены на эти вещи стартовали от 350 тыс. тенге (53 тыс. рублей).

Казахстан
Кайрат
Реал Мадрид
футболисты
