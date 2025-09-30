Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»

Российский вратарь казахстанского клуба «Кызыл-Жар» Мирослав Лобанцев в разговоре с NEWS.ru заявил, что мадридский «Реал» будет фаворитом матча Лиги чемпионов с «Кайратом». Он отметил, что в футболе всегда есть удивительные результаты, которые шокируют всех.

Понятное дело, что фаворитом будет «Реал». Но в футболе всегда есть удивительные результаты, которые шокируют людей. Будем надеяться, что в этом матче такое произойдет! Будем болеть за «Кайрат», — заявил Лобанцев.

Встреча «Кайрата» и «Реала» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 30 сентября в 19:45 на стадионе «Алматы Орталык» в Казахстане. В первой игре алматинцы проиграли португальскому «Спортингу» со счетом 1:4, а мадридцы обыграли французский «Марсель» — 2:1.

Ранее Лобанцев назвал матч «Кайрата» и «Реала» настоящим праздником футбола для всего Казахстана. Он отметил, что о выходе казахстанской команды в групповой этап говорила вся страна, а многие знакомые из России и соседних стран звонили ему с вопросом касательно билетов.