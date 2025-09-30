Губерниев призвал «Кайрат» поставить на место «слабаков» из «Реала» Губерниев считает, что «Кайрат» может побороться в матче с «Реалом»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Чемпионатом» призвал казахстанский «Кайрат» поставить «Реал» на место. Он считает, что «слабаки из Мадрида» ведут себя как высокомерные выскочки.

Я считаю, что надо выскочек мадридских нашим прекрасным футболистам «Кайрата», за которых я буду искренне болеть, поставить на место. Покажите слабакам из Мадрида. Потому что они — слабаки. Недавно весь мир опять увидел это. «Кайрат» вполне может побороться против зазнаек. Это бренд, не только казахстанского футбола, но в свое время был брендом и советского. Вперед, «Кайрат»! — заявил Губерниев.

Встреча «Кайрата» и «Реала» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 30 сентября в 19:45 на стадионе «Алматы Орталык» в Казахстане. В первой игре алматинцы проиграли португальскому «Спортингу» со счетом 1:4, а мадридцы обыграли французский «Марсель» — 2:1.

Ранее Лобанцев назвал матч «Кайрата» и «Реала» настоящим праздником футбола для всего Казахстана. Он отметил, что о выходе казахстанской команды в групповой этап говорила вся страна, а многие знакомые из России и соседних стран звонили с вопросом касательно билетов.