Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане Лобанцев: матч «Кайрата» и «Реала» даст толчок Казахстану на международной арене

Российский вратарь казахстанского клуба «Кызыл-Жар» Мирослав Лобанцев в разговоре с NEWS.ru рассказал о развитии футбола в стране. Он уверен, что матч «Кайрата» и «Реала» придаст этому дополнительный толчок.

Я бы не сказал, что большими шагами, но футбол в Казахстане развивается. Каждый год что-то строят, стадионы делают, проекты, планы. Дополнительный толчок в любом случае придаст. Казахстан больше будет светиться на международной арене, — заявил Лобанцев.

Встреча «Кайрата» и «Реала» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 30 сентября в 19:45 на стадионе «Алматы Орталык» в Казахстане. В первой игре алматинцы проиграли португальскому «Спортингу» со счетом 1:4, а мадридцы обыграли французский «Марсель» — 2:1.

Ранее Лобанцев назвал матч «Кайрата» и «Реала» настоящим праздником футбола для всего Казахстана. Он отметил, что о выходе казахстанской команды в групповой этап говорила вся страна, а многие знакомые из России и соседних стран звонили с вопросом касательно билетов.