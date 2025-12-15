Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 08:10

Российский хоккеист вошел в историю клуба НХЛ

Капризов поднялся на второе место в списке лучших снайперов «Миннесоты»

Кирилл Капризов Кирилл Капризов Фото: Алексей Колчин / РИА Новости
Российский нападающий Кирилл Капризов поднялся на второе место в списке лучших снайперов за всю историю клуба «Миннесота». Это произошло после матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда на домашнем льду одержала победу над «Бостоном» со счетом 6:2, сообщается на сайте лиги.

Капризов внес решающий вклад в победу, забросив две шайбы. Это позволило ему сравняться по количеству голов в регулярных чемпионатах за «Миннесоту» с финским форвардом Микко Койву. Теперь на счету у обоих игроков 205 заброшенных шайб. Абсолютным рекордсменом клуба по этому показателю остается словак Мариан Габорик с 219 голами.

Помимо двух забитых шайб, Капризов отдал одну результативную передачу. В общей сложности в 33 матчах текущего сезона у россиянина 20 голов и 17 ассистов. После этой победы «Миннесота» занимает третью строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 43 очка по итогам 33 игр. «Бостон» располагается на четвертой позиции в Атлантическом дивизионе с 38 очками после такого же количества сыгранных матчей.

Ранее российский нападающий Арсений Грицюк был признан второй звездой игрового дня в НХЛ после результативного матча за «Нью-Джерси» против «Оттавы Сенаторс». Хоккеист отличился одним забитым голом и двумя голевыми передачами. Это позволило ему впервые в карьере набрать три очка за одну игру в лиге. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3.

