Российский хоккеист помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

Победу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 над «Чикаго Блэкхоукс» одержала «Миннесота Уайлд», сообщает пресс-служба лиги. В составе гостей результативными действиями отметился российский нападающий Кирилл Капризов, а у хозяев шайбу забросил украинский форвард Артем Левшунов.

Встреча на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго завершилась победой гостей в дополнительное время. Среди других отличившихся хоккеистов — Брок Фэйбер и Мэтт Болди, оформивший три результативных балла. Российские игроки Данила Юров и Яков Тренин остались без результативных очков.

Ранее пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о проведении специальной церемонии в честь хоккеиста Александра Овечкина. Российский форвард одновременно достиг отметок в 900 голов и 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Торжественное мероприятие прошло на домашней площадке команды перед игрой с «Виннипегом».

Кроме того, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». Инцидент случился во втором периоде после силового приема от Тома Уилсона, в результате которого хоккеист столкнулся с бортом.