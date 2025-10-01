«Золотой мальчик»: Фетисов о рекордном для НХЛ контракте Капризова

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с «Чемпионатом» поздравил игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова с подписанием рекордного для лиги контракта. Он пожелал россиянину, чтобы все его мечты сбылись.

Можно поздравить Кирилла с таким контрактом. Он тот самый «золотой мальчик», который принес нам золотую медаль на Олимпиаде. Кирилл очень здорово играл в НХЛ и полюбился болельщикам «Миннесоты». Хочется ему пожелать, чтобы все его мечты и желания осуществились. Чтобы стал не только самым богатым, но и самым успешным, — сказал Фетисов.

Ранее Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком за всю историю лиги. По новому контракту с «Уайлд» 28-летний россиянин заработает $136 млн (11,085 млрд рублей) за восемь лет. Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021-м российский хоккеист дебютировал в лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

