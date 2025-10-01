Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 15:09

Губерниев пожелал Капризову жениться на хорошей девушке

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru пожелал хоккеисту Кириллу Капризову жениться на хорошей девушке. Он добавил, что спортсмен очень добр и отзывчив. По словам Губерниева, он даже завидует спортсмену.

Я обожаю Капризова. Зову его Капризик, а он мне говорит Димасик. С детства за Капризова! Он умница редкий: прекрасно воспитан, добр, очень отзывчив. Сильно его люблю, потому что он просто хороший парень и гениальный хоккеист. Рад, когда люди зарабатывают такие большие деньги, потому что он достоин быть звездой. Завидую ему белой завистью, честно говоря. Хочу пожелать ему здоровья, разумно распорядиться богатством и жениться на хорошей девушке, — заявил Губерниев.

Ранее Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком за всю историю лиги. По новому контракту с «Уайлд» 28-летний россиянин заработает $136 млн (11,085 млрд рублей) за восемь лет. Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021-м российский хоккеист дебютировал в лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

Дмитрий Губерниев
хоккей
НХЛ
Кирилл Капризов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.