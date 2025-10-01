Губерниев пожелал Капризову жениться на хорошей девушке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru пожелал хоккеисту Кириллу Капризову жениться на хорошей девушке. Он добавил, что спортсмен очень добр и отзывчив. По словам Губерниева, он даже завидует спортсмену.

Я обожаю Капризова. Зову его Капризик, а он мне говорит Димасик. С детства за Капризова! Он умница редкий: прекрасно воспитан, добр, очень отзывчив. Сильно его люблю, потому что он просто хороший парень и гениальный хоккеист. Рад, когда люди зарабатывают такие большие деньги, потому что он достоин быть звездой. Завидую ему белой завистью, честно говоря. Хочу пожелать ему здоровья, разумно распорядиться богатством и жениться на хорошей девушке, — заявил Губерниев.

Ранее Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком за всю историю лиги. По новому контракту с «Уайлд» 28-летний россиянин заработает $136 млн (11,085 млрд рублей) за восемь лет. Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021-м российский хоккеист дебютировал в лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.