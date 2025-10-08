«Гештальт по-прежнему открыт»: почему Валиева ушла от Тутберидзе к Навке

Российская фигуристка Камила Валиева попрощалась с тренером Этери Тутберидзе. После окончания срока дисквалификации она возобновит карьеру в школе Татьяны Навки. Почему Валиева не вернулась к Тутберидзе, что говорят о ее переходе, сможет ли Камила вернуться на прежний уровень — в материале NEWS.ru.

Что известно о возобновлении карьеры Валиевой

Камила Валиева сможет приступить к тренировкам в конце октября, а принимать участие в соревнованиях — с конца декабря. Последним стартом для 19-летней российской фигуристки стал чемпионат России 2023 года, где Валиева заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой.

Также стало известно, что Валиева приняла решение возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Сама Навка подтвердила информацию, пообещав всестороннюю поддержку 19-летней спортсменке. До допинг-скандала Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе, с которой она трогательно попрощалась, вручив букет цветов.

«Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой», — сказала Навка.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова удивилась решению Камилы Валиевой возобновить карьеру в школе Навки. Она не верит в то, что Тутберидзе не взяла спортсменку.

«Камила может вернуться со следующего года. Мне кажется, если человек хочет, он всегда может. Но почему не Этери Георгиевна? Что случилось? Она ее не взяла? Или Камила сама решила так? Я практически не верю в это дело. Дай бог, чтобы все получилось и мне пришлось извиняться», — заявила Тарасова.

Почему Валиева получила дисквалификацию

Российская фигуристка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, выступая в командном турнире. Однако в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать её на четыре года за употребление допинга. В её организме был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, были аннулированы.

Адвокаты Валиевой выдвинули несколько версий попадания триметазидина в организм спортсменки: через еду, которую готовил ее дедушка Геннадий Соловьев, а также через загрязнение одного из медицинских препаратов, которые она принимала перед соревнованиями. Представители фигуристки также считали, что ей могли подсыпать запрещенное вещество в еду или воду. Но ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ни CAS не поверили в эти версии. Валиеву лишили золотых медалей чемпионата Европы и России. У РФ также отобрали золото командного турнира Олимпиады-2022. Срок действия дисквалификации Валиевой закончится в конце 2025 года.

В сентябре 2024-го агентство AP обнародовало информацию о том, что руководство WADA сознательно скрыло результаты научного исследования, проведенного швейцарским ученым Марсиалем Сожи. В этом исследовании ученый пришел к выводу, что загрязнение пробы спортсменки могло произойти вследствие употребления десерта. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) располагало бы возможностью использовать этот документ как ключевой аргумент в защиту Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако он так и не был представлен в деле. В WADA отреагировали на публикацию, заявив, что статья AP содержит несколько фактических ошибок.

«Эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства. Таким образом, Всемирное антидопинговое агентство не должно было решать, могут ли его результаты использовать в РУСАДА, которое его заказало, и каким образом», — сказали в WADA.

Что говорят о переходе Валиевой в школу Навки

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Валиева рассталась с Тутберидзе корректно, однако усомнился в правдивости истории допингового дела.

«При уходе от Тутберидзе Камила проявила такт и уважение: безусловно, все правильно. Но сам факт говорит за себя. Мы же так и не услышали всей правды. А что произошло с Камилой Валиевой? Этери Георгиевна молчит. Был ли дедушка вообще? Что за дедушка, откуда что взялось? В этом деле гештальт по-прежнему открыт. И закроется ли он, неизвестно», — сказал Губерниев изданию «ВсеПроСпорт».

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт в разговоре с NEWS.ru предположил, что переход в школу Навки связан с желанием попробовать что-то новое.

«Этери Георгиевна — прекрасный специалист, но Камила, наверное, захотела попробовать что-то новое», — заявил Энберт.

Как оценивают шансы Валиевой вернуться на прежний уровень

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru выразила надежду, что фигуристке Камиле Валиевой удастся вернуться на прежний уровень.

«Я очень верю в это», ― высказалась Бестемьянова.

Энберт заявил, что возвращение Валиевой на прежний высокий уровень зависит исключительно от ее желания и мотивации.

«Собирается хорошая команда: сильные спортсмены, пришли тренеры Соколовская и Алексей Тихонов, „Навка Арена“. Судя по видео, которые выкладывала Валиева, она уже сейчас выполняет достаточно серьезные элементы по меркам мирового фигурного катания. В любом случае, будем все вместе болеть за Камилу», — заявил Энберт.

