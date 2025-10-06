Санкции Украины, скандал с Бузовой, критика Вяльбе: как живет Губерниев

Заслуженному журналисту России Дмитрию Губерниеву исполнился 51 год. Что комментатор говорил о президенте РФ Владимире Путине, почему судился с вратарем «Зенита» Вячеславом Малафеевым, зачем критиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе — в материале NEWS.ru.

Чем известен журналист и спортивный комментатор Губерниев

Губерниев родился 6 октября 1974 года в Дрезне Орехово-Зуевского района Московской области. В 1995-м он с отличием окончил тренерский факультет Российской академии физической культуры.

Два года спустя Губерниев начал карьеру на телевидении. Он работал ведущим новостей и спортивным комментатором на ТВЦ, Eurosport, а также на телеканале «Россия 1».

В данный момент Губерниев ведет спортивные передачи и комментирует состязания на «России 1», МАТЧ ТВ, «Пятнице» и ТНТ. Журналист получил широкую известность благодаря любви к биатлону, который первый раз прокомментировал в декабре 2001 года. Он стал освещать этот вид спорта на постоянной основе в 2006-м.

В разные годы Губерниев комментировал Олимпийские игры и Евровидение, а также был одним из ведущих лотереи «Русское лото».

В сентябре 2023-го Губерниев получил звание заслуженного журналиста РФ. Год спустя он стал советником министра спорта на общественных началах. Приказ подписал Михаил Дегтярев.

Дмитрий Губерниев на шоу ледовых видов спорта в честь 10-летнего юбилея спортивного комплекса «Крылатское» Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Что журналист Дмитрий Губерниев говорил о президенте РФ Владимире Путине

24 февраля 2022-го Губерниев опубликовал в соцсетях отрывок из статьи писателя Льва Толстова «Одумайтесь!», посвященной русско-японской войне. Вскоре он стал ведущим концерта «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», приуроченного к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В 2024 году Губерниев стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Комментатор отметил вклад главы государства в развитие спорта в стране. По мнению журналиста, мощнейшие и позитивные изменения последних лет были бы невозможны без любви Путина к спорту.

«Сейчас это мощнейшая национальная философия, краеугольный камень здоровья нации», — сказал он.

Губерниев находится под санкциями Украины, Латвии и Канады. Журналист писал в своем Telegram-канале в ответ на внесение в черные списки, что гордится тем, что был и является самым популярным за рубежом спортивным комментатором из России.

«Про свою страну тут скромно промолчу. Всегда поддерживал и поддерживаю физкультуру и спорт, поддерживаю повсеместно. Люблю спортсменов, наших и иностранных. Всегда с удовольствием про них рассказываю. Хоть я и знаменитый политолог, но про политику практически не высказываюсь. В политических шоу и программах не появляюсь. Вот мое трудолюбие и самобытность оценили канадцы. А свою страну я люблю. Ибо россиянин я. От Канады требую немедленного снятия с меня санкций и извинений. Я добрый и незлопамятный», — отметил Губерниев.

Дмитрий Губерниев во время футбольного гала-турнира на стадионе «Лужники», организованного в рамках Всероссийского олимпийского дня Фото: Владимир Астапкович /РИА Новости

Как спортивный комментатор Губерниев поссорился с голкипером Малафеевым

В августе 2011-го года Губерниев работал в паре с Дмитрием Градиленко на матче «Спартак» — ЦСКА. Будучи уверенным, что микрофоны выключены, он рассуждал в перерыве матча о травме вратаря Игоря Акинфеева, так как впереди у сборной России были решающие матчи. Запасным голкипером национальной команды на тот момент являлся Вячеслав Малафеев. Губерниев окорбил вратаря и обсуждал детали смерти в ДТП его супруги Марины.

Позже Малафеев подал в суд. Губерниева обязали выплатить голкиперу компенсацию в размере 75 тысяч рублей и опровергнуть произнесенные в эфире высказывания. Впоследствии журналист и вратарь забыли старые обиды, а также пожали друг другу руки.

«Это был совершенно кухонный разговор. Все знают, что там было, миллионы просмотров. До сих пор люди вспоминают. У Славы Малафеева скоро дети женятся и замуж выйдут, а все вспоминают», — говорил Губерниев.

Как журналист Губерниев довел до слез телеведущую Бузову

Летом 2021 года Губерниев довел до слез певицу и телеведущую Ольгу Бузову в эфире программы «Все на матч!». Ее пригласили на передачу в качестве эксперта, чтобы прокомментировать поражение российской сборной на чемпионате Европы.

Губерниев начал задавать Бузовой вопросы о ее выступлениях на сцене МХАТа, после чего обратил внимание на оговорку исполнительницы. Рассуждая о футболистах, она случайно назвала раздевалку гримеркой. На протяжении нескольких минут они пререкались, не давая друг другу высказаться, а затем журналист процитировал строчку из повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».

«Просто ответьте на вопрос. Скажите, какой футбол вам ближе. Все очень просто. И я спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев.

Бузова приняла эти слова близко к сердцу. Несколько секунд она не могла ничего ответить, после чего расплакалась. Впоследсвтии Губерниев извинился перед телеведущей.

Дмитрий Губерниев и певица Ольга Бузова на церемонии награждения премией Российской премьер-лиги (РПЛ) Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Почему журналист Губерниев критикует главу Федерации лыжных гонок России Вяльбе

Конфликт Губерниева с главой ФЛГР Еленой Вяльбе начался перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане в 2018 году. В эфире программы «На лыжи!» она заявила, что выступает против телевизионных передач, схожих по стилю с «Биатлоном с Дмитрием Губерниевым».

«Журналисты в любом случае найдут что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в личную жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живет и у кого какие трусики — это лишнее и ненужное», — отметила Вяльбе.

В 2017-м Губерниев в прямом эфире назвал титулованного французского биатлониста Мартена Фуркада свиньей за нелицеприятные высказывания о россиянах. Вяльбе посчитала такое поведение неподобающим.

Перед чемпионатом мира 2019 года она заявила, что будет ограждать лыжников от интервью с Губерниевым. «Леночка, милая, я редко беру интервью, поэтому огради лыжников от глупости и забвения», — ответил комментатор.

В 2021 году Губерниев заявил, что помирился с Вяльбе, но она опровергла его слова. «Он считает так? А я по-другому. Сейчас вы это напишете, он получит море хайпа и будет счастлив», — отметила Вяльбе.

В том же году телеканал «Матч ТВ» не получил права на показ чемпионата России по лыжным гонкам.

«Руководство „Матч ТВ“ считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все. Миллион раз говорила, что победы любят тишину. И не надо лишний раз никакой медийности перед стартами и вот этого всего, воплей и криков о том, что мы будем показывать», — сказала Вяльбе.

В ответ Губерниев призвал «ребят купить даме семечки».

В мае 2022 года Вяльбе переизбрали на пост главы ФЛГР. Комментируя это решение, Губерниев назвал себя ее единственным конкурентом.

Дмитрий Губерниев Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Я единственный конкурент в стране Елене Валерьевне, и все об этом знают. От души поздравляю Елену Валерьевну с тем, что она выиграла выборы, и мы будем продолжать с ней бок о бок трудиться, помогая друг другу. Вся страна смотрит мои репортажи, и Елена Валерьевна, естественно, их смотрит и очень любит», — подчеркнул он.

Позднее журналист критиковал Вяльбе за организацию чемпионата России по лыжным гонкам и высказывания о двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой. В мае 2025 года Губерниев призвал Вяльбе уйти с поста главы ФЛГР.

Самые яркие цитаты журналиста Губерниева

— Бьорндален неуловимой мишенью просочился мимо немцев!

— Членистоногий Ханеволд по-прежнему идет первый.

— Надо сказать, что есть две серьезные матери в биатлоне и одна из них Ольга Медведцева.

— В исполнении Чанга мы видим чунга-чанговую стрельбу.

— Магдалена Нойнер лежа хороша! Я имею ввиду в плане стрельбы, конечно.

— Радуется, спокойно совершенно, получая удовольствие от каждого движения. Знаете, она вот сейчас идет — как любовью занимается.

— Наконец-то сборная родила подиум. Схватки были тяжелыми, но ребенок родился здоровым и розовощеким. Имя ему — Андрей Маковеев.

— Эдик, ты куда приперся-то? Створы перепутал, ну что ж ты за балда? Латыпов, куда ты прибежал? Многоточие эфирное, многоточие! Эдик, ты че творишь-то, отец? Ну Латыпов!

— Пайффера проглотили, не запив водой. Он оказался мягким и приятным на вкус.

— Альбинка, флажок надо взять, флажок! Все, тренеры, зрители, предлагают свои услуги.

— Может быть, стоит Александру Усу выходить бритым на следующие гонки. Все-таки сопротивление ветра меньше. Надо провести исследования норвежским ученым о влиянии бороды на скорость биатлониста.

— Сборная Японии: Хуюко Тачидзаки, Сали Маеда, Юрий Танака, И моя персональная любимца Асука Хачисука.

— Яков Фак показал всем свою фамилию!

— Мартен, ты — свинья!

— За мной большая страна и добрые люди, а квасным патриотам-рассказчикам хрен за щеку.

