Медведев и тренер Сервара прекратили свое «фантастическое приключение»

Французский тренер Жиль Сервара рассказал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что прекращает сотрудничество с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Он назвал работу со спортсменом «фантастическим приключение».

Подходит к концу наше фантастическое совместное восьмилетнее приключение. Как символическое подмигивание жизни, именно после этого турнира мы заканчиваем наше сотрудничество, — отметил Сервара.

Тренер и Медведев начали работать вместе в 2017 году. За это время Медведев завоевал Кубок Дэвиса, выиграл 20 турниров ATP и стал победителем US Open в 2021 году.

Ранее Медведев на эмоциях разбил ракетку после поражения в первом круге US Open от француза Бенджамина Бонзи. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Бонзи мог завершить встречу еще в третьем сете, но не подал на матч.

Теннисист Андрей Рублев между тем заявил, что ему несправедливо назначили штраф в $3 тыс. (около 239 тысяч) за нецензурную брань в адрес американского спортсмена Тристана Бойера. Россиянин добавил, что не сдерживал эмоции, когда разговаривал сам с собой, а не говорил неприятные слова в лицо сопернику.