Теннисист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном Медведев выругался прямо на корте в ходе 1/4 финала «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев нецензурно выругался на корте после того, как обыграл американца Лернера Тьена в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае. Предполагается, что яркую эмоциональную реакцию спортсмена вызвал трудный матч: до этого он дважды проигрывал Тьену.

В четвертом круге россиянин обыграл 19-летнего американца и 36-ю ракетку мира со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Во втором сете он вел 3:0 и 40:15 на чужой подаче.

Следующим соперником Медведева будет австралиец Алекс де Минаур, находящийся на седьмой строчке рейтинга ATP. Медведев занимает 18-ю строчку в том же рейтинге. В 2022 году он на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира, в его активе 20 титулов ATP. Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн (749 млн рублей) завершится 12 октября.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане. Спортсменка в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу немки.