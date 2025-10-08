Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 19:30

Теннисист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном

Медведев выругался прямо на корте в ходе 1/4 финала «Мастерс»

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев нецензурно выругался на корте после того, как обыграл американца Лернера Тьена в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае. Предполагается, что яркую эмоциональную реакцию спортсмена вызвал трудный матч: до этого он дважды проигрывал Тьену.

В четвертом круге россиянин обыграл 19-летнего американца и 36-ю ракетку мира со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Во втором сете он вел 3:0 и 40:15 на чужой подаче.

Следующим соперником Медведева будет австралиец Алекс де Минаур, находящийся на седьмой строчке рейтинга ATP. Медведев занимает 18-ю строчку в том же рейтинге. В 2022 году он на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира, в его активе 20 титулов ATP. Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн (749 млн рублей) завершится 12 октября.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане. Спортсменка в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу немки.

теннис
Даниил Медведев
спорт
нецензурная лексика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В сейме Литвы возник спор из-за украинского флага в зале заседаний
В Киеве прогремел взрыв
Маньяк из парка, убийство архитектора, полумертвый зацепер: главные ЧП дня
Физик-ядерщик предупредил о невозможности утилизации плутония
Закрытие победных для РФ Игр стран СНГ в Азербайджане: самые яркие кадры
Российский рынок акций терпит мощное падение
Гордон объяснил, почему не отказался от гражданства США
Норвежская лыжница-чемпионка отказалась соревноваться с россиянами
Захарова объяснила, почему нейросети искажают российские новости
Младенец попробовал мед и заболел ботулизмом
Бывший муж Шавриной раскрыл, затмит ли она Кадышеву
Захарова рассказала, как один дипфейк «оборвал» ее телефон
«Гештальт по-прежнему открыт»: почему Валиева ушла от Тутберидзе к Навке
Постпред России при ОЗХО заявил о применении Украиной химоружия
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
Мелкий ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками: инструкция
В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем экономики
Неизвестные пытались захватить один из корпусов Почаевской лавры на Украине
Продюсер рассказал, почему жена Ивлева не комментирует развод
Политолог заявил о единственном способе защитить Приднестровье от Молдавии
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.