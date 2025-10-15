Свадьба в «Ритц Карлтон», кабриолет, клип Николаева: как живет Дементьева

Елене Дементьевой исполнилось 44 года. Она — первая российская олимпийская чемпионка в теннисе. Что известно о карьере Дементьевой, как она познакомилась с будущим мужем-хоккеистом Максимом Афиногеновым, в клипе какого известного музыканта снималась — в материале NEWS.ru.

Как теннисистка Дементьева стала олимпийской чемпионкой

Будущая олимпийская чемпионка родилась в Москве в семье Вячеслава и Веры Дементьевых. Отец спортсменки по профессии инженер-электрик. Мать длительное время помогала дочери в подготовке к матчам и почти всю карьеру была ее тренером.

Дементьева пришла в теннис в семь лет. После нескольких тренировок Елена была зачислена в секцию спортивного общества «Спартак». Ее первым тренером стала Рауза Исланова — мать Марата и Динары Сафиных. С 1996 года теннисистка занималась в СО ЦСКА и училась в московской спецшколе № 1225.

В 1999-м Дементьева в составе сборной России стала серебряным призером Кубка Федерации. В финале девушки уступили сборной США, за которую тогда играли вторая и третья ракетки мира Линдсей Дэвенпорт и Винус Уильямс. В 2000 году Дементьева на Олимпиаде в Сиднее дошла до финала, но проиграла Уильямс.

В 2004 году россиянка уступила австралийке Алисии Молик в первом круге Олимпиады в Афинах. Год спустя Дементьева в составе сборной России победила на Кубке Федераций.

17 августа 2008-го впервые за 100 лет весь теннисный олимпийский пьедестал на Играх в Пекине заняли представительницы одной страны. В финале Дементьева обыграла Динару Сафину, а бронзу завоевала Вера Звонарева.

Елена Дементьева (золото), Динара Сафина (серебро) и Вера Звонарева (бронза) во время церемонии награждения 17 августа 2008 года. Олимпийский зеленый теннисный корт в Пекине Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

«Нескромно будет сказать, но я была рождена с мыслью об олимпийском золоте. Когда перед турниром меня спросили, зачем я на него еду, сказала, что за золотой медалью. Я выросла на Олимпийских играх. Дома смотрели все Олимпиады. В спорте у меня никогда не было более высокой цели. Когда в Афинах проиграла в первом круге и одиночку, и пару, это был единственный момент в карьере, когда я сказала, что больше играть не буду. Все было на кону», — сказала Дементьева после победы.

Россиянка выиграла 16 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и шесть — в парном. В 2009 году она была третьей ракеткой мира. Дементьева дважды выходила в финалы одиночных турниров Большого шлема — на «Ролан Гаррос» и US Open в 2004 году. Еще трижды россиянка добиралась до полуфиналов «мейджоров» — на Уимблдоне в 2008 и 2009 годах, а также на Australian Open 2009.

Дементьева объявила о завершении карьеры 29 октября 2010-го на итоговом турнире WTA в Дохе. Саманта Стосур, Ким Клейстерс, Виктория Азаренко, а также Флавия Пенетта аплодировали россиянке и плакали.

«Я так взволнована. Так трудно сказать „прощай“. Мне будет очень вас не хватать», — сказала Дементьева.

Как теннисистка Дементьева снялась в клипе композитора Игоря Николаева

В 2005 году Дементьева снялась в клипе композитора Игоря Николаева на песню «Как ты прекрасна». Теннисистку пригласил на главную роль продюсер Игорь Крутой. Клип снял режиссер Александр Игудин, который также сделал ролик для группы Reflex на песню Non Stop с участием футболистов Сергея Овчинникова и Дмитрия Булыкина.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге на теннисных кортах Крестовского острова и в интерьерах Константиновского дворца. Николаев и Дементьева сыграли самих себя. Сюжет строится на взаимоотношениях звезды эстрады и спорта. Елена вдохновляет композитора на создание новой песни, которая помогает чемпионке одержать победу на корте. В ролике Дементьева едет на кабриолете, играет с Николаевым в теннис и на синтезаторе.

«Я послушала песню и согласилась участвовать в проекте. Для меня это отдых. Я не считаю, что съемки в рекламе или клипах отвлекают спортсменов от тренировок. Наоборот!» — рассказывала теннисистка.

Как теннисистка Дементьева познакомилась с хоккеистом Афиногеновым

Дементьева познакомилась с хоккеистом Максимом Афиногеновым в 2004 году в Париже во время «Ролан Гаррос». Тогда россиянка дошла до финала, где уступила соотечественнице Анастасии Мыскиной.

Максим Афиногенов и Елена Дементьева Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Тогда Афиногенов выступал за «Динамо» и приехал в отпуск в Париж. Хоккеист увлекался теннисом и смотрел игры Елены по телевизору. Он провел десять сезонов в Национальной хоккейной лиге за команды «Баффало Сейбрз» и «Атланта Трэшерз».

Спортсмены познакомились во время вечеринки, организованной Федерацией тенниса России (ФТР) в честь удачного выступления Мыскиной и Дементьевой на «Ролан Гаррос».

«Пригласил ее присесть к нам за столик, но она меня таким возмущенным взглядом одарила, что я чуть сквозь землю не провалился. Но именно в тот момент подумал: Лена — мечта любого мужчины. Решил, что буду ее добиваться, несмотря ни на что», — рассказывал Афиногенов.

Сначала Дементьева не была в восторге от поведения Максима. Теннисистке не понравилось, что Афиногенов, пивший вино и игравший в карты вместе с друзьями, предложил к ним присоединиться.

Однако после окончания «Ролан Гаррос» Дементьева изменила отношение к хоккеисту, после чего у них начались романтические отношения.

В 2011 году Дементьева вышла замуж за Афиногенова. Спортсмены сыграли свадьбу 16 июля в Москве на крыше отеля «Ритц Карлтон» с видом на Красную площадь. На торжество пригласили около 150 гостей, среди которых были нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, хоккеисты Илья Ковальчук и Алексей Яшин, теннисистки Светлана Кузнецова, Мария Кириленко, Елена Веснина, а также глава ФТР Шамиль Тарпищев.

Ведущим на свадьбе был спортивный журналист Василий Уткин. Для гостей выступал народный артист РФ Юрий Антонов. Видеопоздравления прислали мировые звезды тенниса — Роджер Федерер, Каролина Возняцки и Ким Клейстерс. Из-за плотного графика хоккеиста молодожены не поехали в медовый месяц в свадебное путешествие.

В 2008 году Афиногенов получил американское гражданство.

Супруги воспитывают двоих детей. В 2014 году у них родилась дочь Вероника, в 2016-м на свет появился сын Сергей. Дети пошли по стопам родителей. Вероника играет в теннис, а Сергей — в хоккей.

Чем сейчас занимается теннисистка Дементьева

В октябре 2011 года Дементьева стала телеведущей, сменив в роли интервьюера программы «Кухня» актрису Марию Кожевникову. Позднее она сотрудничала с теннисной редакцией «НТВ-Плюс» и комментировала матчи на турнирах Большого шлема. Кроме того, Дементьева вела авторскую передачу «Вкус победы». В 2015 году она окончила Московский педагогический государственный университет по специальности «Журналистика».

Елена Дементьева на пресс-конференции, посвященной 150-летию российского тенниса Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Сейчас Дементьева занимается воспитанием двоих детей. Супруги редко делятся подробностями семейной жизни. Они практически не выкладывают фото и видео в своих соцсетях. По словам Дементьевой, секрет их крепких отношений кроется в работе над собой и любви к детям.

«В каком-то смысле мне сложнее, чем мужу. Максим привык работать в команде, а в теннисе каждый сам за себя. В Максиме меня покорило его неравнодушие. Он всегда готов помочь в любых вопросах. Такие люди — редкость. Но если говорить об эгоизме, с рождением детей его не осталось — ты принадлежишь не себе, а живешь ради них и для них», — сказала Дементьева.

Читайте также:

Скандальный развод, угрозы бандитов, диджеинг: как живет Руслан Нигматуллин

Санкции Украины, скандал с Бузовой, критика Вяльбе: как живет Губерниев

Крупнейший контракт НХЛ, восторг Фетисова: как живет Кирилл Капризов