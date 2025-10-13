Тарпищев раскрыл, что нужно было сделать теннисисту Медведеву

Теннисисту Даниилу Медведеву необходимо было давно сменить тренера, считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что из-за упущенного момент спортсмен сыграл хуже, чем мог бы.

Смена тренера, она назрела, потому что тренер должен не только советовать, он должен заставлять работать. И, к сожалению, какой-то момент был упущен <…> Медведев немножко потерялся в момент, когда он пытался играть ближе к корту. Он принимает все время далеко за задней линией. Длинный полет мяча, — сказал Тарпищев.

Он отметил, что соперники уже приноровились к стилю Медведева и успевают реагировать на его удары. В то же время Тарпищев заявил, что эпизодически спортсмен демонстрировал и новые для себя приемы, причем довольно успешно.

Поэтому я склонен полагать, что смена тренеров должна быть на пользу не только даже по знаниям, а по ситуации, которая на сегодня сложилась. К тому, что есть эти тренеры, надо еще эпизодически брать людей, которые помогали бы работать с недостатками в плане технико-технического плана, — заключил Тарпищев.

Ранее Медведев нецензурно выругался на корте после того, как обыграл американца Лернера Тьена в четвертьфинале турнира ATP Masters в Шанхае. Предположительно, такие эмоции у теннисиста вызвал трудный матч, до которого он дважды проигрывал этому сопернику.