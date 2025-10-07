Еще один рекорд Овечкина, триумф Малкина: чего ждать от нового сезона НХЛ

В ночь с 7 на 8 октября стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот год станет последним в лиге для Александра Овечкина и Евгения Малкина, Кирилл Капризов подписал рекордный контракт. Чего ждать от них и остальных россиян за океаном, сможет ли Ови побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки — в материале NEWS.ru.

Сколько шайб отделяют Ови от еще одного рекорда Гретцки

Для 40-летнего Овечкина стартующий сезон станет 21-м в НХЛ. В своем юбилейном 20-м он побил «вечный рекорд» Гретцки. За свою карьеру канадец забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах, а на счету Овечкина уже 897. Но с учетом плей-офф Гретцки по прежнему первый — 1016 (894+122). У Овечкина этот показатель равен 974 (897+77). За весь стартующий сезон, который с большой долей вероятности станет последним в лиге, «Великой восьмерке» нужно забросить 43 шайбы.

Нападающему могут помешать травмы и солидный возраст. В предыдущем сезоне Овечкин выбывал на самый длительный срок за всю карьеру: он пропустил почти два месяца и 17 матчей. Россиянин уже вошел в историю, побив «вечный рекорд», но завершение карьеры было бы красивым, если бы он установил еще одно достижение.

Как Овечкин побил рекорд Гретцки в НХЛ

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки.

«Спасибо, россияне! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали. Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам. Я счастлив за страну, за всех моих тренеров, за игроков, которые помогали мне расти», — заявил Овечкин.

11 апреля на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» состоялась торжественная церемония в честь рекорда россиянина. На мероприятии присутствовали мать хоккеиста, жена Анастасия Шубская, а также их сыновья Сергей и Илья. Нападающему подарили золотую клюшку.

Александр Овечкин, его мать Татьяна Николаевна Овечкина, его супруга Анастасия Шубская и его сын Сергей перед началом Матча звезд по хоккею на Кубке Александра Овечкина Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявил 11 апреля Днем Овечкина. На данный момент на счету россиянина 897 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал, что в честь снайперского рекорда в НХЛ Овечкин подарил всем партнерам по команде, тренеру и членам персонала клуба именные швейцарские часы Hublot. По словам россиянина, игроки поддерживали его и были уверены, что он побьет достижение Гретцки.

Овечкин также заявил, что находится в дружеских отношениях с канадцем. Он рассказал, что однажды ужинал с Гретцки в ресторане и расспрашивал его обо всем.

«У нас хорошие, дружеские отношения. Было интересно, как раньше готовились к матчам и играли. Все детали — клюшки, форма… Жизнь не стоит на месте, все меняется. Ведь и я еще застал маленьким то время, когда играли деревянными клюшками», — сказал нападающий.

Хоккейный тренер Владимир Плющев заявил NEWS.ru, что Овечкин будет включен в Зал хоккейной славы после окончания спортивной карьеры. Он подчеркнул, что никто не станет этому препятствовать.

«Там находится Гретцки, а Александр побил его рекорд. Они вводят в Зал славы не действующих игроков, а завершивших карьеру», — сказал Плющев.

Когда Овечкин вернется в Россию

В 2026 году, когда истекает срок действия контракта Ови с «Вашингтон Кэпиталз», ему исполнится 41 год. Если соглашение не продлят, нападающий с большой долей вероятности завершит карьеру. Овечкин неоднократно говорил, что связывает свое будущее с Россией.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев не сомневается, что форвард вернется на родину по окончании карьеры, где у него большие перспективы. Депутат напомнил, что сейчас в Москве строится академия хоккеиста. По мнению Свищева, Овечкин является примером для многих девочек и мальчиков, которые хотят связать судьбу со спортом.

Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Он может реально реализовать мечту многих детей. Овечкин уже человек мира, его любят везде. Я уверен, что он нужен России. Все когда-то заканчивают карьеру. Наверное, он сделает это в 2026 году, когда, надеюсь, побьет [еще один] рекорд Гретцки», — заявил Свищев.

Последний сезон Малкина

Этот сезон также станет последним еще для одного легендарного хоккеиста Евгения Малкина. Всю заокеанскую карьеру 39-летний россиянин выступает за «Питтсбург Пингвинз» после переезда из Магнитогорска в 2006 году. Малкин — единственный из россиян, кроме Овечкина, который входит в топ-50 по голам в «регулярках» за карьеру (514, 42-е место). Он трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах.

«Если это мой последний год в лиге, то я провел здесь два десятка лет. Это уже неплохо. Я был рад быть „Пингвином“ и выиграть три Кубка Стэнли. Хочу показывать свой лучший результат. Я однозначно недоволен тем, как играю последние пару лет. Если это мой последний сезон здесь, хочу показать все, что могу. Хочу показать свою лучшую игру», — говорил Малкин пресс-службе «Питтсбурга».

Евгений Малкин Фото: AP/TASS

Чего ждать от остальных россиян

Недавно Кирилл Капризов из «Миннесоты» стал самым высокооплачиваемым игроком лиги — он получит $136 млн за восемь лет. Этот договор стал рекордным не только по сумме, но и по средней зарплате. Российский форвард недавно перенес глазную инфекцию, но готов вернуться в строй и доказать, что достоин статуса самой высокооплачиваемой звезды. Он входит в число главных претендентов на индивидуальные награды по итогам сезона, а его главным соперником, по прогнозам экспертов, станет Артемий Панарин.

В конце сентября Артемий получил повреждение на тренировке и находится в процессе восстановления. Его контракт с «Рейнджерс» истекает, и он готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в Нью-Йорке.

Для вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского грядущий сезон станет особенным — заканчивается его семилетний контракт с клубом. Он помог команде трижды выйти в финал и дважды завоевать Кубок Стэнли. В «Пантерз» верят, что Бобровский способен привести их к третьему подряд трофею. Сам голкипер не скрывает, что готов бороться за новый контракт и еще одно чемпионство. Его уверенная игра делает «Флориду» главным фаворитом старта сезона.

Будущие российские звезды НХЛ

Одним из фаворитов на «Колдер Трофи» (трофей лучшему новичку сезона) будет перешедший из петербургского СКА в «Монреаль» Иван Демидов. Он уже произвел впечатление на боссов «Канадиенс» в предсезонке. Также к лиге адаптируется и Александр Никишин из «Каролины»: на его счету 3 (1+2) очка в трех предсезонных играх.

Свой второй сезон в НХЛ проведет 20-летний Матвей Мичков. Уже несколько лет его называют самым талантливым молодым хоккеистом страны. Форвард считается едва ли не главной надежной «Филадельфии», учитывая, что команда не попадает в плей-офф с 2021 года. Россиянину немного не хватило в борьбе за «Колдер Трофи» прошлого сезона, но он набрал солидные 63 (26+37) очка. В предсезонке в активе Мичкова 4 (1+3) балла в четырех играх.

