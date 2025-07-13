Стало известно, что Овечкин подарил команде в честь рекорда НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин отметил свое историческое достижение в НХЛ по голам щедрым подарком для всей команды «Вашингтон Кэпиталз», сообщает RMNB со ссылкой на нападающего Ларса Эллера. С его слов, капитан команды преподнес именные швейцарские часы каждому игроку, тренеру и члену персонала клуба после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки.

Ови (Александр Овечкин. — NEWS.ru) подарил всем часы Hublot. Персональные часы Hublot. Кажется, он подарил их не только хоккеистам, но и тренерам и персоналу, — сказал Эллер.

Ранее капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» организовал роскошный отдых в турецком Кемере, потратив на аренду виллы свыше 8 млн рублей. Хоккеист на месяц арендовал апартаменты в пятизвездочном отеле, где ежедневно платил 340 тысяч рублей. Вилла рассчитана на 10–12 человек и оборудована частным бассейном, джакузи, сауной и прямым выходом к морю. Несмотря на уединенность жилья, Овечкин активно общался с другими отдыхающими: участвовал в пляжных играх, проводил совместные тренировки и позировал для фото с поклонниками.

До этого стало известно о запрете Национальной хоккейной лиги (НХЛ), ограничивающем российскому игроку давать эксклюзивные интервью российским СМИ во время летнего перерыва. Дмитрий Свищев, первый зампред комитета Госдумы по спорту, в беседе с NEWS.ru предположил, что данное решение связано не с политикой, а с условиями контракта спортсмена.